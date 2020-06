Avete seguito dalla Annunziata? [sic, ndr] Mi sembra di essere stato chiaro. Su cassa integrazione, soldi alle imprese, scuola, infrastrutture, turismo, taglio di tasse e burocrazia, riforma della giustizia e grandi dossier abbiamo un governo imprigionato dai litigi tra PD e 5Stelle.

La cosa più saggia? Restituire la parola agli italiani, visto che in settembre saranno comunque chiamati alle urne per il referendum sul taglio dei parlamentari.

Visto che - dicono - i sondaggi sono "in calo per la destra", gli converrebbe, che cosa aspettano?

Questo il riassunto social fatto da Matteo Salvini della sua comparsata domenicale su Rai 3, ospite di Lucia, come lui ha chiamato l'Annunziata per tutto il tempo dell'intervista.

Lucia, poverina, è una giornalista che riesce a gestire, forse, il gossip politico, ma non certo i contenuti che dovrebbero essere alla base della politica, così questo pomeriggio il segretario della Lega - utilizzando la stessa trita e ritrita retorica - ha passato il suo tempo a propagandare i suoi titoli a sprezzo della logica e del ridicolo, come quando ha detto che l'Italia dovrebbe emettere dei titoli di Stato (peraltro già emessi) per contrastare la crisi perché sono a costo zero... come se gli interessi su quei titoli l'Italia non li dovesse pagare.

Non solo. La sua ricetta Salvini l'ha messa in contrapposizione al MES che però l'Italia non ha attivato e che, nel caso lo facesse, si riferirebbe a quello relativo alle solo spese sanitarie, che non prevede condizioni (e non certo quelle della Troika) ed il cui costo, relativo agli interessi, è notevolmente inferiore a quello dell'emissione di nuovi titoli di Stato.

Ma Lucia tutto questo a Salvini non lo ha ricordato e così Salvini ha potuto ripetere quello che sa fare per autopromuoversi: dire che l'avversario - pardon, il nemico - sta facendo l'esatto contrario di ciò che dovrebbe fare. Naturalmente, ad oggi, il nemico è il Governo: Conte e i suoi ministri. Inutile pretendere però di farsi spiegare perché... Salvini non sarebbe in grado di dirlo.

Quindi, se le scuole riprendono a settembre, lui dice che avrebbero dovuto essere riaperte già da subito... naturalmente pretendendo poi che gli italiani (compresi quelli che hanno figli in età scolare) andassero anche in ferie, perché il turismo deve ripartire! Inutile aggiungere che se le scuole fossero state riaperte a luglio, naturalmente, Salvini avrebbe urlato che avrebbero dovuto essere riaperte a settembre...

Questo è il soggetto.

Ma una cosa vera oggi l'ha detta. Secondo i sondaggi la destra è in calo... soprattutto la Lega e, soprattutto, Matteo Salvini che nelle preferenze degli italiani viene addirittura dopo Roberto Speranza! Sì, proprio lo sconosciutissimo ministro della Salute.

Ed è per questo che l'esagitato Matteo comincia a perdere colpi e finisce per dichiarare in Senato che i respingimenti dei migranti creano morti e finisce per ingozzarsi di ciliege mentre Zaia parla di bimbi morti... per poi negarlo con le immagini che dimostrano l'esatto contrario!

Forse gli italiani hanno iniziato a capire, tra un selfie e l'altro, che li sta prendendo per il ....? Difficile poterlo dire con certezza, ma qualche segnale c'è.