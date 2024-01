Annunciate le candidature agli attesissimi Producers Guild of America Awards, i famosi riconoscimenti con cui il sindacato americano dei produttori (PGA) elegge il miglior film della stagione, influenzando la successiva scelta dei membri votanti per gli Oscar.

Infatti su 34 edizioni 26 volte il vincitore del PGA Award ha vinto anche l’Oscar nella categoria Miglior film.

Tra i 10 film candidati ben 8 sono presenti anche nella lista dell'American Film Institute: Oppenheimer, Killers of the Flower Moon, Past Lives, Barbie, The Holdovers, Povere Creature!, American Fiction, Maestro.

Chiudono la lista 2 film internazionali: Anatomy of a Fall (Francia) e The zone of Interest scelto per rappresentare il Regno Unito agli Oscar.