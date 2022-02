Due giorni dedicati all’abbigliamento vintage in tutte le sue forme, questo è Retrograde il garage sale firmato East Market previsto per sabato 5 e domenica 6 marzo presso lo spazio Mecenate 84.

Nel cuore della Milano Est sarà a disposizione del pubblico uno spazio industriale coperto di oltre 1000 MQ interamente dedicato alla moda dal gusto retrò, con oltre 10mila capi selezionati per tutte le tasche con la più ampia varietà di stili, colori e forme dagli Anni '60 agli Anni '00.

Grazie all’esperienza dello staff di East Market, che ha reso celebre sia l’evento domenicale come lo Shop e la piattaforma online, saranno disponibili migliaia proposte per uomo e donna tra capi e accessori selezionati a partire da pochi Euro con la più ampia varietà di stili, colori e forme. I più trendy capi di seconda mano, denim, pelle, t-shirt, giacche, gonne, abiti, pantaloni, workwear/militare e accessori. Vasta scelta di denim in tutti i lavaggi e taglie e nelle colorazioni tie-dye, crop top con camicie Ralph Lauren, felpe college customizzate, Dr. Martes, sneakers e molto altro.

East-Mas Shop segue la mission generale di East Market, ovvero, valorizzare la cultura e la consapevolezza del riciclo anche attraverso la comune pratica dello shopping. Coniugare la bellezza estetica dei prodotti e la loro duratura funzionalità negli anni, senza però abusare della sovrapproduzione industriale di massa che inevitabilmente genera spreco e inquinamento.

All’interno dell’evento sarà attiva una speciale swap area, dove chiunque potrà portare i propri capi e scambiarli con quelli proposti da East Market.

Completa l’evento un’area food e beverage a disposizione del pubblico.

Retrograde by East Market

sabato 5 e domenica 6 marzo

dalle 10 alle 21

Via Mecenate, 84 - Milano

Ingresso Euro 3

Infoline +393516559781