"Oggi prenderemo ulteriori decisioni insieme all'Ucraina, chiarendo che il supporto della NATO è destinato a durare e affermando che il futuro dell'Ucraina è nella NATO".

Così l'uscente segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, aveva accolto il Zelensky al summit annuale in cui l'Alleanza atlantica ha celebrato il suo 75° anniversario. Con queste premesse, pertanto, le decisioni prese durante il vertice non potevano che esserne conferma. Eccone il riassunto nella conferenza stampa di chiusura del vertice di Washington tenuta dal segretario generale:

"Dall'inizio dell'invasione russa su vasta scala, gli alleati della NATO hanno fornito all'Ucraina un supporto senza precedenti, tra cui decine di miliardi di euro in aiuti militari. L'Ucraina ha avuto un inverno e una primavera difficili. Lacune e ritardi nella fornitura di supporto militare hanno avuto conseguenze reali sul campo di battaglia e gli ucraini hanno dimostrato un coraggio e una tenacia straordinari nel mantenere la linea, ma non possiamo e non permetteremo che ciò accada di nuovo.In questo Summit, stiamo voltando pagina e gettando le basi affinché l'Ucraina possa prevalere. Gli alleati hanno concordato di lanciare la NATO Security Assistance and Training per l'Ucraina con un comando in Germania, hub logistici nella parte orientale dell'Alleanza e circa 700 persone. La NATO coordinerà l'addestramento delle forze ucraine presso strutture nei paesi alleati, pianificherà e coordinerà la fornitura di donazioni, gestirà il trasferimento e la riparazione delle attrezzature e fornirà supporto allo sviluppo a lungo termine delle forze ucraine. Gli alleati hanno anche concordato un importante impegno finanziario all'Ucraina con una base minima di 40 miliardi di euro entro il prossimo anno. E per sostenere il nostro sostegno affinché l'Ucraina prevalga. Esamineremo questo livello nei prossimi Summit per garantire che il nostro supporto continui a soddisfare le esigenze dell'Ucraina. Gli europei stanno più che eguagliando il supporto complessivo degli Stati Uniti all'Ucraina. Questa promessa garantirà anche una maggiore condivisione degli oneri del supporto militare. Fornirà inoltre all'Ucraina il supporto affidabile di cui ha bisogno per scoraggiare e difendersi da future aggressioni russe ora e in futuro. Al Summit gli Alleati hanno fatto ulteriori annunci di aiuti militari immediati, tra cui la difesa aerea critica, e altri Alleati hanno firmato accordi di sicurezza bilaterali con l'Ucraina, portando il totale a più di 20. Abbiamo adottato ulteriori misure per approfondire l'interoperabilità dell'Ucraina con la NATO, rafforzare l'industria della difesa ucraina e migliorare la cooperazione sull'innovazione. Abbiamo anche concordato di istituire un Centro di formazione e istruzione congiunto per l'analisi NATO-Ucraina in Polonia. Tutto questo supporto renderà l'Ucraina più forte e più capace. Infatti, tutto ciò che stiamo facendo - il comando, l'impegno, più aiuti militari, più accordi di sicurezza e una migliore interoperabilità - getta le basi affinché l'Ucraina prevalga. Servono da ponte verso la NATO.Gli alleati hanno concordato che, mentre l'Ucraina prosegue le riforme necessarie, noi la sosterremo nel percorso irreversibile verso l'adesione.Oggi inviamo un forte messaggio di unità e determinazione a Mosca. Che la violenza e l'intimidazione non pagano e che l'Ucraina può contare sulla NATO ora e a lungo termine. Oggi, nel nostro incontro, abbiamo incontrato anche i nostri partner indo-pacifici. La Cina è diventata un facilitatore decisivo della guerra della Russia contro l'Ucraina. Attraverso la sua partnership senza limiti e il supporto alla base industriale della difesa russa. Ciò include il trasferimento di materiali a duplice uso come componenti di armi, equipaggiamento e materie prime. Siamo d'accordo che la Cina non può continuare ad alimentare il più grande conflitto militare in Europa senza che ciò abbia un impatto sugli interessi e sulla reputazione di Pechino. Anche altri stati autoritari come l'Iran e la Corea del Nord stanno supportando la guerra della Russia con droni, munizioni e altro. Ciò rende ancora più importante che lavoriamo a stretto contatto con i nostri partner affini nell'Indo-Pacifico. Abbiamo quindi lanciato nuovi progetti di cooperazione su disinformazione, sicurezza informatica e intelligenza artificiale, nonché supporto all'Ucraina. Abbiamo discusso di come ampliare la portata della cooperazione industriale della difesa e di come migliorare la condivisione di intelligence. Questi sono tutti passi importanti perché vediamo fin troppo chiaramente che ciò che accade in Europa è importante per l'Asia, e ciò che accade in Asia è importante per l'Europa. E in questo mondo più pericoloso, dobbiamo unirci per difendere i nostri interessi di sicurezza condivisi e sostenere i nostri valori condivisi".

A questo dobbiamo aggiungere che è stato confermato l'invio a Kiev dei primi F-16, caccia multiruolo, che inizieranno ad essere operativi entro le prossime settimane.

In pratica, quanto sta accadendo è l'ufficializzazione di una riesumazione della guerra fredda, dove stavolta il blocco orientale è costituito da un'alleanza tra Russia e Cina, con le parole di Stoltenberg, che riassumono la scelta dell'occidente di confinare Pechino sull'altra sponda della barricata.

Naturalmente, la Russia non starà a guardare, con il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, che ha dichiarato che quanto concordato a Washington rappresenta "una seria minaccia per la sicurezza della Federazione Russa" e che per questo in risposta saranno "necessarie misure ponderate, coordinate ed efficaci per contenere la Nato" (Interfax).

A questo dobbiamo aggiungere che le sanzioni inflitte a Mosca hanno finito unicamente per danneggiare esclusivamente l'Europa. Oggi il Primo Ministro Mikhail Mishustin ha affermato che il Pil della Russia è cresciuto del 5% nei primi cinque mesi di quest'anno, molto più alto delle previsioni, rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. L'aumento sarebbe favorito anche da un "livello molto alto di attività dei consumatori, dovuto principalmente alla crescita dei redditi privati".