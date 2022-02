La Ferrari, nel primo pomeriggio di lunedì, ha presentato - in remoto - la vettura del 2022, la F1-75, realizzata in base al nuovo regolamento tecnico entrato in vigore in questa stagione.

La scuderia Ferrari è il settimo dei team in gara a svelare le caratteristiche della nuova auto, mentre i campioni del mondo della Mercedes lo faranno venerdì.

Carlos Sainz e Charles Leclerc, che lo scorso anno hanno concluso rispettivamente quinto e settimo nella classifica piloti, saranno anche per quest'anno i piloti ufficiali della squadra.

La Scuderia, nel 2021, si è piazzata terza nella classifica costruttori, recuperando rispetto al 2020, che è stata la peggiore stagione degli ultimi 40 anni.

Queste le dichiarazioni di Sainz:"Sono più che pronto per questa stagione. Il 2021 è stato un grande anno per me, perché sono riuscito a imparare come lavora la squadra, ad adattarmi a un nuovo ambiente, ma anche soprattutto a conoscere il marchio Ferrari ed è stata una grande esperienza per me. Ora è il momento di portare la squadra a un livello diverso, portarla a un passo diverso... come piloti e squadra vogliamo più rispetto allo scorso anno, a partire da un maggior numero di vittorie... è il momento di farlo".

E così Leclerc si è espresso sulla vettura: "Mi piace davvero molto. Penso che mi piacerà ancora di più se sarà anche veloce in pista... ma adoro assolutamente il look, penso sia perfetto, con il russo un po' più scuro rispetto a prima. Sembra un po' più aggressivo ma per un'auto come questa, penso che calzi a pennello".

Le vetture di Formula 1 scenderanno in pista per la prima volta la prossima settimana in Spagna, per un test di tre giorni che si svolgerà sul Circuito di Barcellona-Catalogna.





Queste le caratteristiche tecniche della Ferrari F1-75:



Power unit 066/7

Cilindrata1600 cc

Regime di rotazione massimo15.000

Sovralimentazioneturbo singolo

Portata benzina100 kg/hr max

Configurazione90° v6

Alesaggio80 mm

Corsa53 mm

Valvole4 per cilindro

Iniezione direttamax 500 bar



Sistema ers

Configurazione Sistema ibrido di recupero dell’energia attraverso motogeneratori elettrici

Pacco batteria Batterie in ioni di litio dal peso minimo di 20 kg

Capacità massima pacco batterie 4 mj

Potenza massima mgu-k 120 kw (163 cv)

Regime di rotazione massimo mgu-k 50.000 giri minuto

Regime di rotazione massimo mgu-h 125.000 giri minuto



Vettura

Peso complessivo con acqua, olio e pilota 795 kg

Telaio in materiale composito a nido d’ape in fibra di carbonio con protezione halo per l’abitacolo carrozzeria e sedile in fibra di carbonio

Differenziale posteriore a controllo idraulico

Freni a disco autoventilanti in carbonio brembo (anteriore e posteriore) e sistema di controllo elettronico sui freni posteriori

Cambio longitudinale ferrari a 8 marce più retro

Sospensioni anteriori a puntone (schema push-rod)

Sospensioni posteriori a tirante (pull-rod)

Ruote anteriori e posteriori: 18”







Crediti immagine: twitter.com/ScuderiaFerrari/status/1494300863036338185