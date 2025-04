Un brano tra folk, indie-pop e poesia che invita a vivere nel presente e affidarsi all’esistenza

Dal 21 marzo è disponibile su tutte le piattaforme digitali e in rotazione nelle radio italiane il nuovo atteso singolo di SantoClaus BaronNoir, “777 CapriVision”, edito da Automatic Records. Il brano rappresenta un’evoluzione artistica dell’autore, che rinnova la sua cifra stilistica con un mix di country-folk e tinte indie-pop, consolidando il suo percorso musicale con una produzione di alto livello. Il titolo “777 CapriVision” ha un significato profondo e simbolico. Il numero 777, nella numerologia, rappresenta forza, buon auspicio e connessione con il presente. È un invito a superare i propri limiti, a liberarsi dalle ansie del futuro e a vivere pienamente l’adesso. Questo concetto è al centro del brano, che alterna momenti di intima riflessione a un’apertura verso le forze creatrici dell’esistenza, come si percepisce nella potente invocazione finale: “777 ora mi respira”.

Il testo, ricco di immagini poetiche e dal tono sopraffino, riflette sulla fragilità dell’esistenza, evocando la caducità della vita attraverso versi come “giungesti flebile in seno alla vita”. Ma non è un canto malinconico, bensì una preghiera moderna, un atto di fiducia verso qualcosa di più grande che ci guida e ci sostiene.

La musica, curata nei minimi dettagli, accompagna e amplifica questo messaggio. L’arrangiamento fonde atmosfere folk con sfumature indie-pop, creando un tappeto sonoro caldo e avvolgente, ormai diventato marchio di fabbrica di SantoClaus BaronNoir. L’alternanza tra strumenti acustici e sonorità contemporanee offre un’esperienza d’ascolto intensa, emotiva, che trasporta l’ascoltatore in una dimensione quasi cinematografica. Con “777 CapriVision”, SantoClaus BaronNoir si conferma come una voce unica e riconoscibile nel panorama musicale contemporaneo. La sua scrittura visionaria, unita a una forte sensibilità artistica, lo consacra tra gli artisti più interessanti della scena nazionale. Il nuovo singolo non è solo un brano musicale, ma un messaggio universale: un invito a fermarsi, respirare e ritrovare sé stessi attraverso l’arte e la bellezza.

