Ultimo saluto al Generale Claudio Graziano di Chiara Taigi

21 GIUGNO 2024 – Santa Maria degli Angeli e dei Martiri - Roma

“Dedicato a Colui che non ha mai lasciato indietro un Uomo nelle Sue missioni e che, come tale, sia e resti d'esempio... Una stella che ha brillato e ha insegnato a brillare”

Chiara Taigi ha portato il suo personale ultimo saluto, cantando nella celebrazione officiata dal Arcivescovo ordinario militare per l'Italia S.E. Mons. Santo Marcianò dei Funerali del Generale Claudio Graziano, ex-Capo di Stato maggiore della Difesa, ex-Presidente del Comitato Militare dell'Unione Europea, Presidente di Fincantieri e moltissimi altri incarichi istituzionali di grandissimo rilievo nella sua onorata carriera nella suggestiva Basilica di Santa Maria degli Angeli.

Chiara Taigi ha voluto rendere omaggio alla memoria ad una coppia di coniugi eccezionali , il Generale Claudio Graziano e la moglie Marisa Lanucara, una spontanea amicizia nata in occasioni istituzionali, di beneficienza e private che hanno sempre dimostrato grande umanità, serietà, impegno, integrità, fedeltà nei confronti delle Istituzioni e della Patria.

Si esprime un sentito cordoglio e una reale vicinanza ai familiari in questo momento molto difficile.



Celebrazione di un addio molto speciale al generale Claudio Graziano

E' stato riconosciuto per il Generale Graziano il picchetto d'onore con lo schieramento di tutti i corpi dell'Esercito con le massime cariche dei corpi d'armata davanti alla Basilica, entrando nella basilica avvolto nel tricolore.

Dopo una sentita e profonda omelia del Arcivescovo S.E. Mons. Santo Marcianò, ha parlato un amico medico in rappresentanza della Famiglia del Generale Graziano, il Presidente dell'Associazione Nazionale Alpini Sebastiano Favero, l'Amministratore Delegato Fincantieri Pierroberto Folgiero, concludendo gli omaggi il Ministro della Difesa Guido Crosetto.





Presenze Istituzionali

Nella Basilica tra tutte le personalità presenti c'erano il Capo di Stato Maggiore della Difesa Giuseppe Cavo Dragone, il Ministro della Difesa Guido Crosetto, Ministro degli Esteri Antonio Tajani, il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, il Presidente del Senato Ignazio La Russa, il Senatore Maurizio Gasparri, il rappresentante Ue per la regione del Golfo Luigi Di Maio, il presidente del Covi Generale Francesco Paolo Figliuolo, il Capo di Stato Maggiore dell'Esercito Carmine Masiello, il Presidente della Cei Matteo Maria Zuppi, Ammiraglio Cavo Dragone, ex-Ministra della Difesa Roberta Pinotti, il capogruppo di Fratelli d'Italia al Senato Lucio Malan, ex ministro Angelino Alfano e moltissime altre personalità politiche ed istituzionali che hanno voluto presenziare dimostrando l'importanza dell'operato e dell'umanità del Generale Claudio Graziano.



Presenze Musicali



Erano presenti musicalmente la Banda degli Alpini, la Banda dell'Esercito, il Coro degli Alpini di Roma, il Coro della Chiesa diretta dal M° Don Michele Loda e all'organo Francesco Capogreco.

Chiara Taigi ha cantato il “Pie Jesu” di Gabriel Faurè e "Ave Verum Corpus" di Wolfang Amadeus

Roma, funerali del Generale Graziano [DIRETTA]

https://youtu.be/zmu-lY2A1JA?t=4991

https://youtu.be/zmu-lY2A1JA?t=7695



Incontro Gen. Claudio Graziano, Marisa Lanucara e Chiara Taigi

Il primo incontro con i coniugi Graziano avvenne con Chiara Taigi in occasione di una raccolta di beneficienza, dove i punti di incontro furono immediati tra arte, dirigenza e il mondo militare. Si confrontava l'integrità e disciplina artistica di Chiara Taigi, paragonando il canto come una salita in montagna e tutto quello che l'esperienza militare aveva insegnato, oltre ad una grande dolcezza, disponibilità e operosità della sig.ra Marisa Lanucara a fianco del marito.

Considerando quanto impegno viene profuso a livello artistico da una cantante, il Generale Graziano disse: “I più bei panorami si vedono dove raggiungi le più alte vette”.

Questo dimostra quale luce della vita di questa coppia e quanti insegnamenti hanno profuso, preoccupandosi sempre del prossimo.



Occasioni Istituzionali passate

Tra le occasioni istituzionali insieme a Chiara Taigi è il caso di citare per significato ed intensità, l’elevazione di San Giovanni XXIII Papa a Patrono di tutto l’Esercito con la presenza del Ordinario Militare per l'Italia, S.E. Monsignor Santo Marcianò, Ministro della Difesa, Sen. Roberta Pinotti, Capo di Stato Maggiore dell'Esercito, Generale di Corpo d'Armata Danilo Errico, in quel momento come Capo di Stato Maggiore della Difesa il Generale Claudio Graziano, i Capi di Stato Maggiore delle altre Forze Armate, il Capo della Polizia, i già Ordinari Militari, S.E. Monsignor Gaetano Bonicelli, S.E. Monsignor Giuseppe Mani e S.E. Monsignor Giovanni Marra e moltissime altre personalità presenti.

Vedi Link https://www.esercito.difesa.it/comunicazione/Pagine/San-Giovanni-XXIII-Papa-patrono-dell%27Esercito-170912.aspx

Si ringrazia per l'accoglienza della Basilica di Santa Maria degli Angeli nelle persone dell'Arcivescovo S.E. Mons. Santo Marcianò, Don Pietro Guerini, Don Michele Loda, tutti i Sacerdoti e i Collaboratori.

Si ringrazia inoltre il St. Regis Rome Luxury Hotel per l'elevata qualità, l'ospitalità e il supporto logistico, in particolare il Dott. Claudio Caddeu, in occasione della celebrazione del Funerale di Stato.



