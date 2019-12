"Adesso la priorità è garantire ai Vigili del fuoco lo stesso trattamento retributivo e previdenziale degli appartenenti alle Forze dell'Ordine" dice il Segretario Generale della Federdistat-Cisal Vigili del Fuoco, Antonio Barone e continua: "Si passi subito dalle promesse ai fatti dice siamo stanchi di parole, nella Legge di bilancio in discussione al Senato i Vigili del fuoco non meritano di essere presi ancora in giro, continuiamo ad assistere a tanti annunci dai vari politici di tutti gli schieramenti parlamentari ma la questione più grave è che ad oggi gli impegni presi non si trasformano ancora in veri atti normativi. L'ultima occasione è la stesura della legge di bilancio".

Il Coordinatore Nazionale Federdistat-Cisal Vigili del Fuoco Nicola Basile: "Ci aspettiamo presto le risposte che i Vigili del fuoco meritano dopo aver fatto sentire la propria voce nella manifestazione del 15 novembre scorso a piazza Montecitorio, con lo sciopero generale del 21 novembre e che continueranno a protestare insieme alle Confederazioni Cgil, Cisl, Uil e la Confsal Vigili del Fuoco fino a quando non verrà ascoltato il nostro grido di allarme per il rispetto della tutela e del futuro dei Vigili del Fuoco ".