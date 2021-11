"Siamo in over over booking". Enrico Toniazzi, Group CEO di Domina, riassume così la positiva ripresa del turismo italiano a Sharm El Sheikh. Dopo la riapertura dei corridoi turistici tra Italia e Mar Rosso il flusso di prenotazioni non si è mai arrestato.



"Il ritorno del turismo italiano a Sharm, in particolare al Domina Coral Bay, è già oggi davvero molto importante. Il resort, una struttura dedicata a chi cerca vacanze 'deluxe' ma accessibili, è tornato ad essere più che mai il punto di riferimento per i turisti italiani", spiega Toniazzi.



Chi ha voglia di passare le feste di fine d'anno al caldo, a poche ore di volo dall'Italia, deve quindi prenotare in fretta. "Anche se Domina Coral Bay è una struttura immensa, stiamo andando velocemente verso il tutto esaurito. Rimangono pochissime camere disponibili. Quest'anno il natale e l'ultimo dell'anno saranno più belli che mai", continua.



E come sta andando invece il turismo internazionale al Domina Coral Bay? I turisti dei paesi dell'Est e di tutto il mondo continuano a scegliere Sharm? "Il mercato del turismo internazionale a Sharm era già ripartito il 9 agosto scorso, determinando un incremento della domanda eccezionale e quindi anche un aumento delle rate alberghiere elevatissimo. In un panorama come questo, Domina Coral Bay è diventata ancora più importante per tutti i mercati. Infatti la qualità della nostra offerta turistico alberghiera è riconosciuta come eccellente in tutti i paesi del mondo", racconta Enrico Toniazzi, COO di Domina.

Sono poi molte le piacevoli novità riservate ai turisti italiani in arrivo a Sharm. "In particolare, segnalo le nuove proposte di pacchetto turistico per gli hotel più prestigiosi. Sono offerte di altissimo livello, che mancavano in tutta Sharm. Chi vuol vivere emozioni indimenticabili ha nel Domina Coral Bay sempre più il suo punto di riferimento sul Mar Rosso", conclude Toniazzi.



Ad esempio, i turisti italiani trovano servizi esclusivi dedicati a loro presso gli hotel Prestige e King. Da sempre poi, all'interno di Domina Coral Bay, a disposizione dei nostri connazionali c'è il Consolato Generale Italiano.

Domina Coral Bay, a Sharm El Sheikh, in Egitto, sul Mar Rosso, è un immenso resort italiano, uno dei più grandi al mondo (oltre 1,2 milioni di mq e circa 2.500 camere). Dà lavoro a 1500 persone, tra cui molti manager italiani. Domina Coral Bay è in Egitto, ma è anche una grande isola felice, un vero paradiso a poche ore di volo dall'Italia. Si sviluppa su una spiaggia privata lunghissima (1.8 km), ed al suo interno si trova di tutto: 8 alberghi, 3 ristoranti a Buffet, 7 ristoranti à la carte, 3 ristoranti sulla spiaggia, un Beach Club, un Casinò, l'unico Diving Center con molo privato di tutta Sharm, la più grande SPA di tutto il Sinai e moltissimo altro.

