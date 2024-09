River - Soncino (CR): 21/9 Closing Summer Party Torna, anche il prossimo weekend, l'appuntamento con River - Soncino (Cremona). Ma torna per l'ultima volta nella sua scatenata versione estiva, come dice del resto il calendario, che chiude la balla stagione sabato 21 settembre e fa iniziare l'autunno domenica 22 settembre '23.

E che succede al River - Soncino (Cremona) per l'ultima notte della Summer Season '24? E' il luogo ed il momento perfetto per divertirsi, chiacchierare, bere qualcosa di buono in compagnia e scatenarsi il sabato sera con la migliore musica del momento, con artisti capaci di far scatenare chiunque. La luna splende sul River House Club di Soncino (CR) che ormai da tempo è tornato a far ballare ogni sabato e prefestivi, in ogni stagione. E' un ritorno che in zona e non solo, tra Cremona e Brescia, era decisamente atteso dai più giovani.

L'atmosfera, sotto la grande mirrorball oppure in giardino, quando fa caldo, è quella di una grande festa tra amiche ed amici. Sorrisi, musica, ritmo fino a tardi, per celebrare ogni fine settimana. Anche per la lunga estate '24, infatti, il sound al River House Club è stato di qualità assoluta. River House club, aperto tutto l'anno, fa poi oggi parte del gruppo che gestisce molti dei più importanti spazi di divertimento tra Brescia e Cremona, con Circus beatclub (aperto da settembre a fine aprile e MOLO (aperto da maggio a fine settembre).

La sinergia tra realtà di questo livello fa si che al River ogni weekend arrivino artisti di livello assoluto, artisti che fanno scatenare tutta Italia. Ad esempio, fa spesso tappa al River House Club di Soncino (CR) il Samsara Tour, top dj come l'emiliani come Botteghi e Rudeejay, spesso torna il sound sempre house e decisamente personale di Samuele Sartini... e non solo. Ogni weekend i party si susseguono senza soluzione di continuità.

River House Club via Brescia 23, Soncino (CR) 366.1758050



https://www.instagram.com/riverhouseclub/

https://www.facebook.com/riverhouseclub

https://linktr.ee/riverhouseclub

#riverhouseclub