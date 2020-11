Martedì, il presidente eletto Joe Biden ha reso noti i primi nomi di coloro che formeranno la sua squadra di governo.

Antony Blinken è stato nominato segretario di Stato. A commento della nomina, Blinken ha dichiarato che gli Stati Uniti presto ripristineranno le loro relazioni con gli altri Paesi, "con uguali misure di umiltà e fiducia".

John Kerry, uno dei principali artefici degli accordi di Parigi sul clima, è stato nominato inviato per il Cambiamento climatico. Trump, come è noto, non aveva riconosciuto quanto pattuito a Parigi dalla precedente amministrazione.

Avril Haines, la prima donna ad occupare l'incarico, coordinerà l'intelligence degli Stati Uniti.

Alejandro Mayorkas, segretario per la Sicurezza, sarà il primo latinoamericano nominato in quel ruolo.

Jake Sullivan sarà invece il nuovo consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca.

Infine, Linda Thomas-Greenfield, sarà l'ambasciatore degli Stati Uniti all'ONU.

Un'altra nomina attesa, ma non ancora annunciata, è quella dell'ex presidente della Federal Reserve, Janet Yellen, che diventerà il prossimo segretario al Tesoro, mentre Michèle Flournoy, un'altra donna, sarà probabilmente il nuovo segretario alla Difesa, dopo esserne stata sottosegretario durante l'amministrazione Obama.



In una intervista televisiva, Biden ha confermato di non aver ancora parlato con Trump, aggiungendo che comunque non era preoccupato che l'inizio del suo mandato potesse essere influenzato dai ritardi della fase di transizione tra la sua amministrazione e quella uscente.

"È un inizio lento, ma è un inizio e mancano due mesi, quindi ho fiducia di poter esser pronto il 20 gennaio", ha detto Biden aggiungendo di avere in programma di incontrare la task force Covid-19 alla Casa Bianca per parlare della distribuzione del vaccino.

Con l'avvio ufficiale della transizione formalizzato dal GSA, oltre a ricevere il Presidential Daily Brief - con le minacce e gli sviluppi internazionali con cui giornalmente è tenuto al corrente Trump - Biden adesso può anche dialogare con tutti i funzionari governativi prima di entrare in carica il 20 gennaio.

"L'America è tornata ed è pronta a guidare il mondo, non a ritirarsi", ha detto Biden a Wilmington, prima di presentare i nuovi membri della sua futura squadra.