Accordo raggiunto con il club francese, siamo allo scambio di documenti prima delle visite mediche.



La Juventus piazza anche il colpo Khéphren Thuram. Dopo settimane di trattative e dopo che il classe 2001 aveva espresso il suo gradimento il club in cui il padre ha scritto la storia, blindato l'accordo con il Nizza per 20 milioni di euro più bonus, questi ultimi legati alle prestazioni di squadra e presenze in maglia bianconera, fino ad arrivare a 25 milioni. Nelle prossime ore è atteso lo scambio di documenti, a cui seguiranno le visite mediche.

Dopo la definizione della cessione di Kean (18 milioni alla Fiorentina), Giuntoli ha quindi dato l’accelerata decisiva alla trattativa col Nizza, che inizialmente voleva 30 milioni. Il giocatore, nel frattempo, aveva già detto sì a un ingaggio da due milioni di euro a stagione fino al 2029.

Portata a casa l'operazione Thuram - la chiusura è attesa in settimana - si comincerà a lavorare assiduamente per la terza operazione da "scudetto", vale a dire l'assalto all'Atalanta per Koopmeiners. I bergamaschi sanno da tempo di non poter trattenere l'olandese ma chiedono ovviamente una cifra alta attorno ai 60 milioni. L'affare è dunque molto impegnativo ma non impossibile, perché i giocatori in uscita, in casa Juve, sono parecchi e potrebbero portare parecchi soldi. A partire, ad esempio, da Federico Chiesa, che Antonio Conte vorrebbe a Napoli e potrebbe coprire almeno in parte l'investimento.

LA STAGIONE DI THURAM

Da centrale o davanti alla difesa, Thuram con la maglia del Nizza è sceso in campo in 29 occasioni tra campionato e coppa trovando l'unica rete della sua annata contro il Lens. Con la nazionale francese l'ultima presenza è datata 25 marzo: 2-2 contro gli Stati Uniti e per Thuram 27 minuti in campo.