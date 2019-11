Implementare un motore di prenotazione altamente competitivo e tecnologicamente evoluto nei siti internet delle agenzie di viaggi: è la nuova proposta di Volonline Tour Operator, che ha appena rilasciato una versione white label del self booking tool Volonclick Pro, tra i più performanti disponibili sul mercato.

La piattaforma b2b è stata lanciata lo scorso mese di marzo ed è accessibile all’indirizzo pro.volonclick.it: grazie alla nuova versione white label, i partner di Volonline possono ora integrarla direttamente nei loro siti internet, rendendola a tutti gli effetti uno strumento di prenotazione b2b2c.

Disponibile in tre lingue (italiano, inglese e spagnolo), la white label è caratterizzata da una grafica neutra e consente alle agenzie di determinare autonomamente le commissioni, impostando anche regimi differenziati a seconda della tipologia di pratica prenotata dall’utente. Il pagamento avviene tramite PayPal, strumento già diffuso e frequentemente utilizzato dal consumatore finale per completare le transazioni online.

Luca Adami, CTO Volonline, dichiara: “Puntiamo a fornire risposte concrete alle necessità delle agenzie e questa white label, che forniamo su richiesta ai nostri partner, è uno strumento rivoluzionario, dedicato alle realtà che puntano sul digitale e devono vincere il confronto con i giganti del web. A questo si aggiunge che tutte le pratiche realizzate in Volonclick Pro rientrano nel regime 74ter, quindi non comportano l’aggravio di responsabilità in capo agli organizzatori dei pacchetti previsto dalla normativa. Verificare l’efficacia di Volonclick Pro era imprescindibile prima di lanciare questa versione white label e devo dire che la piattaforma è stata accolta molto bene dalle agenzie: nel solo mese di ottobre abbiamo consolidato le stesse cifre della vecchia piattaforma di tutto il primo semestre 2019, compresa una prenotazione record del valore di 30.000 euro per un viaggio di Capodanno a Pemba Island!”.

Volonclick Pro si avvale di algoritmi che consentono di costruire itinerari multi-tappa complessi in un unico semplice e veloce processo di preventivazione, combinando tra loro mezzi di trasporto, trasferimenti, escursioni, autonoleggi e milioni di alloggi in tutto il mondo. A questo proposito, Volonclick investe costantemente per rendere ancora più competitiva la piattaforma attraverso l’ampliamento del parco fornitori: “Abbiamo appena arricchito l’offerta – conclude Adami – con l’integrazione di due importanti OTA internazionali, una bed-bank basata in Oriente e 2 DMC. Nel prossimo mese andranno live altri 10 fornitori su altrettante destinazioni strategiche”.