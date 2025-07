Andreacarlo presenta il nuovo singolo “C’era un ragazzo”, una canzone ispirata ai fatti del G8 di Genova del 2001 e alla vicenda di Carlo Giuliani, il ragazzo ucciso durante gli scontri in piazza.

Il brano non vuole semplificare, giudicare o schierarsi in modo retorico, ma offrire uno sguardo umano e partecipe su una storia che ha segnato un’intera generazione, lasciando ricordi profondi.

Attraverso una scrittura emotiva e una struttura narrativa aperta, la canzone immagina quel ragazzo in un giorno d’estate, partito da casa con il costume da bagno nello zaino e finito, forse per caso o per errore, in un momento più grande di lui.

Nel testo si intrecciano memoria e malinconia, con una chiara citazione a “Il mondo di Jimmy Fontana”, in un dialogo tra musica leggera e coscienza civile.

“C’era un ragazzo” è una canzone che non offre risposte, ma pone domande, lasciando spazio all’ascoltatore per riflettere sul passato e sul presente.

https://open.spotify.com/intl-it/album/3ZQdE6ipVpK5vE71Lz2gcQ