Sottil, stagione finita. Il comunicato della Fiorentina

ACF Fiorentina comunica che, nel pomeriggio di oggi, il calciatore Riccardo Sottil è stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura pluriframmentaria della clavicola sinistra con osteosintesi, a seguito dell’infortunio occorso durante la partita di ieri.

Riccardo farà ritorno a casa nelle prossime ore e inizierà, dalla prossima settimana, il percorso terapeutico stabilito.



Monza, Palladino: “Il futuro? Penso alle ultime quattro partite”

Verso il confronto tra Monza e Lazio è Inevitabile parlare del futuro di Raffaele Palladino, viste le tante voci. “Tutte queste notizie le sento ma non ci do peso. In questo momento la priorità è il Monza. Sono concentratissimo su queste quattro partite che ci mancano e voglio farle al massimo – ha detto Palladino – perché abbiamo ancora tanti obbiettivi da raggiungere. Poi le valutazioni le faremo alla fine”.



Milan, contatto con Ramadani: Jovic verso il rinnovo, cambia l’accordo

Luka Jovic e il Milan, avanti insieme. Nelle scorse ore c’è stato un contatto importante, forse decisivo, tra l’agente dell’attaccante serbo, Fali Ramadani, e la dirigenza rossonera dove è stata ribadita la comune volontà di andare avanti insieme. Nei prossimi giorni è previsto un nuovo contatto per entrare nella fase operativa nella trattativa per il rinnovo del contratto in scadenza a luglio. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione il Milan non eserciterà l’opzione per un rinnovo annuale concordata la scorsa estate per Luka Jovic ma sta lavorando a un nuovo accordo con Ramadani con una durata più lunga. Il giocatore è molto felice di poter proseguire la sua avventura in rossonero e non ha nessuna intenzione di ascoltare altre offerte sul mercato.



Lazio, Tudor: “Provedel non recupera, difficile averlo in panchina. Col Monza sarà tosta”

Vigilia di campionato per la Lazio, che nell’anticipo di sabato per la 35esima giornata di Serie A sarà ospite del Monza all’U-Power Stadium. Una sfida complicata per la settima della classe contro l’undicesima, con i brianzoli guidati da Palladino che possono insediare e non poco i biancocelesti come lo stesso Igor Tudor ha sottolineato in conferenza stampa: “Sarà una partita difficile come tutte in Serie A. Meno partite rimangono e più sono importanti, ognuno lotta per i suoi obiettivi e noi dovremo preparare la partita al massimo per fare il nostro meglio. Palladino lo conosco da bambino, lui era un primavera quando io ero alla Juventus e lo conosco. È sempre stato un ragazzo sveglio e curioso che si interessava a tutto, ha iniziato da poco questa carriera che è bella e affascinante. Sta facendo bene il suo percorso, domani mi aspetto una gara super difficile, loro sono ben organizzati con ottime qualità in fase offensiva. Dovremo fare una gara seria e sul pezzo”.



Tifoso dell’Atalanta arrestato a Marsiglia: saluto nazista e gesti razzisti

Saluto nazista e gesti razzisti: con queste accuse è stato arrestato ed è ora in stato di fermo un tifoso dell’Atalanta. Lo ha annunciato il prefetto della regione di Marsiglia, spiegando che l’uomo, insieme ad altri, è stato visto e anche filmato sugli spalti del Vélodrome mentre fa il saluto nazista con il braccio teso e mima una scimmia. È accaduto giovedì sera in occasione della partita fra Olympique Marsiglia e Atalanta per la semifinale di Europa League. In un breve messaggio su X, il prefetto fa sapere che per i fatti di ieri sera – le cui immagini circolavano sul web già subito dopo la partita – è stata arrestata una sola persona: “L’autore è stato fermato, posto in stato di fermo e comparirà davanti al giudice” si legge nel post.



Sky - No a Conte, ADL vuole un triennale per il nuovo tecnico: la scelta è tra Pioli e Italiano

Come riportato da Massimo Ugolini per Sky Sport, il borsino della panchina azzurra è in piena fibrillazione. In netto ribasso le quotazioni di Antonio Conte, titolo che ha perso valore dopo i rumors provenienti da Castel Volturno e qualche indiscrezione filtrata al termine della proiezione del film sullo scudetto.

Il presidente vorrebbe un profilo più stabile, cioè un allenatore con il quale almeno sulla carta stilare una programmazione triennale. Per questo motivo sono in netto rialzo le possibilità che Stefano Pioli possa essere il prescelto.

Gasperini resta in freddo, titolo caratterizzato dall’incertezza, troppi vincoli ancora in piedi con l’Atalanta, mentre all’orizzonte conquista di nuovo spazio Vincenzo Italiano, allenatore che De Laurentiis non ha mai perso di vista. Al momento allora uno tra Pioli e Italiano per la successione di Francesco Calzona.