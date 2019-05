Brusco x Danilo Seclì, ecco "Fatta col pennello" (Push Beat Records)

Il dj producer pugliese Danilo Seclì continua a collaborare con molti dei protagonisti della scena musicale italiana a cavallo tra reggae, hip hop e pop. Se nel suo passato c'è tanta musica creata insieme a Sud Sound System, Boomdabash, Sergio Sylvestre ed Apres la Classe, "Fatta col Pennello", il suo nuovo singolo, infatti l'ha realizzato insieme a Brusco, storico protagonista della scena reggae e dancehall italiana. Il brano esce il 24 maggio 2019 su Push Beat Records, l'etichetta di Danilo Seclì.

"Da sempre apprezzo molto Brusco come artista, per cui questa collaborazione non può che riempirmi di gioia. Gli ho mandato un beat, lui ci ha lavorato sopra creando una melodia solare perfetta per l'estate", racconta il dj producer salentino. "Il testo è divertente, senza fronzoli e racconta come di notte ogni tanto succedano cose divertenti. Basta un bicchiere in più ed ogni ragazza sembra bellissima, anzi 'Fatta col pennello".

"Appena ho ascoltato la base di Danilo mi é scappato un sorriso, lo stesso che spero di riuscire a regalare a chi ascolta questa collaborazione che unisce il mondo dance alla musica giamaicana", racconta invece Brusco.

"Fatta col Pennello" è un brano perfetto per muoversi a tempo, fatto per ballare sul dancefloor oppure da ascoltare con gli amici, tra un party e un pomeriggio in spiaggia. "Lo stile musicale mette insieme le sonorità ed i ritmi dance con il reggae", conclude Danilo Seclì. Il video di "Fatta col pennello" riprende la copertina del singolo e trasforma Brusco e Danilo Seclì in due personaggi di uno scatenato cartone animato.

