Il primo gol dell'Inter arriva al primo affondo, dopo appena 2 minuti, grazie a Perisic che dalla sinistra piazza un cross che sorprende Smalling ma non Dzeko, che con un piatto al volo batte Rui Patricio. La partenza fulminante dell'Inter non si arresta, tanto che la squadra di Inzaghi colpisce una traversa con Barella e va vicina al raddoppio in un paio di circostanze.

Solo al 20' la Roma si fa viva e va vicina al pari con Zaniolo che si fa parare una conclusione da Handanovic da distanza ravvicinata. Ci prova anche Ibanez con un colpo di testa, ma nulla da fare.

Nella ripresa, la squadra di Mourinho scende in campo con più convinzione e arriva a sfiorare il pari con Sergio Oliveira. Ma è l'Inter al 68' a trovare il raddoppio grazie ad un diagonale di Sanchez che mette la palla al sette alla destra di Rui Patricio, anche se in precedenza vi era un fallo su Sergio Oliveira, comunque non rilevato al review del Var.

In semifinale, l'Inter affronterà la vincente di Milan-Lazio.

Così Simone Inzaghi ha commentato la gara ai microfoni di Mediaset:"I ragazzi sono stati bravissimi, perché non era una partita semplice. La Roma è una squadra di qualità, con un'ottima rosa. Abbiamo tenuto benissimo il campo e meritato il passaggio in semifinale. Venivamo da una brutta battuta d'arresto e ho fatto i complimenti alla squadra perché in due giorni e mezzo abbiamo organizzato una grande prestazione.Comandare la partita non è semplice e lo stiamo facendo quasi sempre. Dobbiamo considerare che esistono anche gli avversari ed è inevitabile che ci siano momenti in cui serva saper soffrire. Stasera abbiamo sofferto poco ma la squadra è rimasta sempre compatta e attenta. L'Inter è prima in classifica, ha superato il turno in Champions League, ha vinto la Supercoppa ed è in semifinale di Coppa Italia. Posso solo essere contento di questo gruppo, ci sono avversari forti e il cammino è difficile, ma volevamo questa vittoria con tutte le forze contro una Roma che ha ottimi giocatori ed è guidata da un grande allenatore".

Queste, invece, le parole di Mourinho:"Non siamo riusciti a vincere la partita. Non posso dimenticare i primi 5 minuti, ma se potessi bloccare quei primi 5 minuti, direi che la Roma ha giocato molto bene contro una squadra con cui non è facile giocare bene.Nel primo tempo abbiamo avuto due opportunità enormi di segnare: nella prima ho visto la palla dentro, nella seconda Nico ha avuto una grandissima chance. Nel secondo tempo, ogni minuto che passava la partita stava sempre di più dalla nostra parte: in controllo, pressando bene, coprendo palla molto bene a centrocampo, uscendo con qualità per l’ultimo terzo. Senza creare grandi opportunità, perché ovviamente i difensori dell'Inter sono fortissimi nell'uno contro uno. Però, abbiamo fatto una buona partita.Il secondo gol ovviamente ha cambiato la partita e ha cambiato anche l'arbitro. Perché tatticamente è stato bravissimo: ha fatto una partita fino al 2-0 e poi ne ha fatta un'altra. Anche loro possono essere tatticamente bravi e penso che lui sia stato molto bravo”.





Crediti immagine: Twitter @inter