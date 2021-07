Meet Music torna a mettere in contatto giovani talenti con artisti e professionisti d'esperienza. L'edizione che avrebbe dovuto prendere vita lunedì 28 e martedì 29 giugno 2021 mettendo insieme come sempre artisti, discografici, dj, musicisti, PR, giornalisti (...) è stata posticipata al 7 ed 8 settembre 2021.

Un problema tecnico alla struttura che ospita da sempre l'evento, il Teatro Foderia Leoploda di Follonica (GR), ha infatti impedito il montaggio di tutto ciò che serve per creare un evento di qualità nella giornata di domenica 27 giugno.

"Quando siamo arrivati al Teatro Fonderia Leopolda per iniziare l'allestimento per le riprese di Meet Music, abbiamo sentito un forte odore di bruciato", spiega Luca Guerrieri, il creatore di Meet Music. "Di lì a poco ci siamo resi conto che una parte delle batterie che alimentano il sistema di sicurezza della struttura era andata a fuoco".

Dopo diversi tentativi andati a vuoto di trovare una nuova location per l'evento previsto per lunedì 28 e martedì 29 giugno, lo staff di Meet Music non ha potuto far altro che rimandare l'evento, comunicandolo subito sui social. Grazie alla disponibiità del Comune di Follonica, Meet Music è però già in grado di comunicare le nuove date della manifestazione, che si svolgerà martedì 7 e mercoledì 8 settembre.

"Entro l'inizio di agosto capiremo se la nuova edizione di Meet Music potrà essere un'edizione in presenza, con tanti artisti, appassionati di musica e professionisti in sala, oppure se saremo costretti ad optare per il solo streaming online. Sarà comunque un'esperienza di crescita collettiva", conclude Luca Guerrieri. "Ringrazio gli speaker per la loro disponibilità e chi ci supporta da sempre, ovvero MINI Italia, il Comune di Follonica ed il Cantiere Cultura Follonica"

E intanto, visto che c'è qualche settimana di tempo in più, Meet Music continua a cercare nuovi talenti con due iniziative diverse.

La terza edizione di MINI Meets Music Contest, quella del 2021, cerca due talenti, un producer e una songwriter, che abbiano tra i 18 e i 25 anni. I vincitori realizzeranno una produzione discografica che verrà pubblicata da una delle label coinvolte nel progetto. Chi si candida come producer non deve necessariamente essere anche dj, le ragazze possono proporre musica strumentale oppure canzoni. Ciò che davvero conta, per i producer, è la capacità di trasformare una semplice idea in una produzione musicale vera e propria. Le ragazze che si candidano come songwriter, invece, saranno selezionate per la qualità delle loro composizioni. Per il resto, massima libertà: la manifestazione è come sempre aperta ad ogni genere musicale, né ci sono limitazioni per quanto riguarda la lingua. Tutti i dettagli della manifestazione sono già disponibili qui: https://www.meetmusic.it/contest/

Al MINI Meets Music Contest si affianca quest'anno una Demo Selection in diretta online a cura di Tommy Vee e Luca Guerrieri. Durante uno dei tavoli faranno ascoltare live le migliori 5 demo tra quelli inviati a [email protected] Le tracce che saranno state selezionate verranno proposte alle label che sono in contatto con lo staff di Meet Music.

www.meetmusic.it