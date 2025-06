Il 1 Luglio il Geosmartcampus sarà a Bari per la 3ª tappa del GOVERNANMENTECH TOUR 2025 del GeoSmartCampus. Dalle ore 9.30 alle 13.00 al Politecnico di Bari, Oplà Lab 1 Via E. Orabona,4

TEMA Moda Circolare.

Patrocini: Confindustria Bari e BAT, BINP - Boosting Innovation in Poliba, Politecnico del Made in Italy ITS Academy Sistema Moda Puglia

Local Partner: Projectfarm

La tappa vuole essere un momento di approfondimento dedicato alle politiche e azioni in atto, le tecnologie e le competenze possano rivoluzionare il settore della moda portandolo sempre più ad un modello di “moda circolare” fondato sui principi dell’economia circolare, cioè la grande capacità di riprodursi da sola senza intaccare le risorse del nostro pianeta.

Attraverso il confronto tra rappresentanti del mondo della ricerca, esperti, amministratori pubblici, tecnologi. startup, PMI innovative e imprese del settore si analizzeranno strategie, casi di successo e sfide del modello di MODA SOSTENIBILE E CIRCOLARE.

9.30 - 11.00 - Innovation talk

Interverranno: Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e BAT, Davide Cascella, AD Idea75, Giuseppe Negro, Presidente Politecnico Made in Italy, Cataldo De Luca, Presidente Sezione Moda Confindustria Bari e BAT, Ilaria Giannoccaro, Direttrice del Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, Politecnico di Bari, Michele Venezia. Intesa Sanpaolo, rappresentante Fondazione Ampioraggio, Pasquale Brancaccio INHUSE - Innovation Hub South Europe

11.00 -13.00 - Innovation Pitch - in fase di selezione

SE HAI UN PROGETTO INNOVATIVO DEDICATO AL TEMA candidata la tua soluzione per l'Innovation Pitch vedi il regolamento al seguente link:





Per partecipare ed essere presente compila il form di partecipazione:

FORM DI PARTECIPAZIONE

PARTNER DEL TOUR: Associazione Scientifica Sanità Digitale (ASSD), FIRA S.p.A. - Finanziaria Regionale Abruzzese Gruppo Enercom , Sistema Invitalia Startup, FIRE Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia, Pentapolis, ComoNExT - Innovation Hub, Geoknowledge Foundation, InnovUp, INHUSE - Innovation Hub South Europe, StartupEasy, Silicon Drinkabout Italy Stati Generali dell'Innovazione, NexTown, Projectfarm Murate Idea Park