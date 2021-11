Dal 5 novembre è disponibile su tutte le piattaforme di streaming “GIORNI E MESI” (Noize Hills Records), il nuovo EP di EAKOS, accompagnato dalla title track in rotazione radiofonica a partire dallo stesso giorno.



L’EP, interamente prodotto da msft, è composto da sei tracce di cui tre pubblicate negli scorsi mesi. EAKOS presenta questo suo secondo progetto con una veste matura, profonda e consapevole, in cui guida l’ascoltatore lungo la propria analisi dei rapporti umani, alla continua ricerca di una pace interiore. Temi e concetti sono universali, nonostante siano raccontati con il punto di vista dell’artista, con situazioni e pensieri che ognuno di noi ha affrontato negli ultimi due anni.

Il singolo “GIORNI E MESI” completa il quadro come ultimo estratto di pura esplosività. Con un sound nuovo, sperimentale e ben lontano dal repertorio che l’ha anteceduta, la title track del secondo EP di EAKOS è un mix di energia e di elettricità con una venatura decisamente internazionale.



“GIORNI E MESI” - TRACKLIST

1. Intro(spettiva)

2. Sangue Amaro

3. Luce e Fango

4. Che Fatica

5. Giorni e Mesi

6. Fammi Male (Acoustic)

Biografia

Davide, in arte Eakos, è un artista di Milano classe 1995. Nato sotto il segno dei Pesci, sin dall’adolescenza manifesta il suo lato creativo approcciandosi al mondo della musica, cominciando a suonare la chitarra elettrica. Il corso della vita lo porta a trasferirsi a Bologna, città nella quale inizia un profondo percorso interiore e umano che lo guiderà poi ad esprimersi a pieno attraverso la scrittura. Eakos si stabilisce per un periodo in Repubblica Ceca, ricevendo input creativi e, successivamente a Milano, culla italiana del panorama musicale, dove trova stabilità. Le influenze stilistiche non sono specifiche, nei suoni sono presenti elementi che arrivano dalla musica rap, R&B, funk, uk garage, electronic dance ed altro. Il fulcro dei temi trattati nei suoi testi sono i rapporti umani, che vengono raccontati con un'estrema sensibilità, empatia ed energia, nonostante il velo di malinconia ed introspezione, classico del segno dei Pesci. Eakos è la parte più mistica, riflessiva e tossica di un essere umano, un mix di speranze, ambizioni ed un male costante da allontanare o da convertire.