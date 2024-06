Una manager di un supermercato è stata accusata di aver invitato, con toni esasperati, le sue dipendenti a "farsela addosso" piuttosto che continuare a prendersi delle pause per andare in bagno.

Secondo le testimonianze raccolte, la manager, frustrata dal numero di pause che le dipendenti prendevano per recarsi in bagno, agli inizi del mese ha spedito alle cassiere del supermercato MD di Brandizzo, nel Torinese, un messaggio in una chat di WhatsApp, in cui avrebbe detto:

"Non possiamo più tollerare queste continue interruzioni. Se è così urgente, allora fatevela addosso piuttosto che lasciare il vostro posto di lavoro ogni cinque minuti."

La ramanzina è diventata virale e l'azienda è stata costretta a sospendere la donna, mentre il sindacato Uiltucs di Ivrea, che si è occupato del caso, si prepara ora a un presidio davanti al supermercato.

"Questo tipo di comportamento è inaccettabile e viola i diritti fondamentali dei lavoratori," ha dichiarato un rappresentante sindacale. "Nessuno dovrebbe essere costretto a lavorare in un ambiente in cui le esigenze fisiologiche di base vengono trattate con tale disprezzo."

L'azienda ha prontamente rilasciato una dichiarazione in cui si è dissociata dai commenti della manager e ha annunciato un'indagine interna per verificare i fatti, oltre ad aver sospeso la direttrice del punto vendita. "Prendiamo molto seriamente queste accuse e stiamo conducendo un'indagine approfondita. Ci scusiamo sinceramente con le dipendenti coinvolte e assicuriamo che prenderemo le misure appropriate per garantire un ambiente di lavoro rispettoso e dignitoso," si legge nel comunicato.

La stessa direttrice, "durante un incontro convocato subito dopo l'accaduto ha ammesso, alla presenza di gran parte del personale, di aver commesso una sciocchezza e ha chiesto scusa a tutti i presenti per il comportamento avuto, frutto, a suo dire di un momento di nervosismo", concludono da MD.

La dipendente, assistita da un avvocato, potrà presentare le sue controdeduzioni sulla base delle quali MD valuterà l'entità e la durata del provvedimento di sospensione.