L’associazione delle donne italiane nel business e nelle professioni ha consegnato a Monza il prestigioso riconoscimento all’imprenditrice che ha fondato AUGE International Consulting.

Il Premio Awards Fidapa BPW 2023 per l’imprenditoria è stato assegnato a Monica Perna, English Coach e fondatrice di AUGE International Consulting.

Il Premio è stato consegnato nei giorni scorsi a Monza, presso la sede Assolombarda di Monza e Brianza, in occasione di Award Modoetia Corona Ferrea 2023, giunta alla settima edizione. Una manifestazione che porta alla ribalta 12 personalità che si sono distinte a livello nazionale e internazionale per aver raggiunto nel proprio campo risultati di eccellenza e alle quali viene consegnato il Sigillo della Città di Monza.

Donna manager

Il Premio consegnato a Monica Perna rappresenta un riconoscimento di eccellenza per le donne imprenditrici che si sono distinte per la loro straordinaria leadership, l’innovazione e il successo nell’ambito degli affari.

Monica Perna, originaria della Brianza, ha fondato AUGE International Consulting cinque anni fa a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti. La sua azienda si è rapidamente affermata come un’importante accademia digitale per l’insegnamento e divulgazione della lingua inglese, ovvero del Globish, la variante più parlata al mondo della lingua internazionale.

Il successo di Monica Perna è frutto della sua visione imprenditoriale, della sua dedizione e del suo impegno costante nell’offrire soluzioni innovative e di valore ai clienti. La sua capacità di adattarsi ad un ambiente aziendale internazionale complesso e di affrontare sfide in continua evoluzione ha reso AUGE International Consulting un punto di riferimento nel settore.

Il Sigillo di Monza

“Ricevere il Sigillo della Città di Monza – dichiara Monica Perna - è una di quelle esperienze che non puoi neanche immaginare nella vita.

Ritrovarmi sul palco insieme ad artisti, parlamentari, medaglie d’oro dello sport e luminari della medicina mi ha fatto capire che quello che stiamo facendo con la nostra azienda ed il Metodo AUGE non è semplicemente “fare impresa”, non è semplicemente “insegnare inglese”, e non è semplicemente “fare formazione”, ma è creare un cambiamento, proporre innovazione, e soprattutto generare un impatto vero, positivo e concreto sulla vita delle persone che ogni giorno ci impegniamo ad aiutare e questa è la soddisfazione più grande!

Ringrazio col cuore la città di Monza, che a 6.000km di distanza, rappresento ogni giorno con orgoglio in terra emiratina, portando avanti i valori portanti del lavoro, del sacrificio e dell’operosità della mia amata Brianza”.

Un modello vincente di lavoro a distanza

Monica Perna è stata inserita nel 2022 nella lista delle 50 imprenditrici italiane più innovative. A stilare la classifica la Word Enterpreneurs Day 2022 GammaDonna, un’Associazione che da 20 anni si batte per ridurre il gender gap in campo socio economico.

L’imprenditrice brianzola guida con coraggio e successo la sua impresa digitale che vanta una squadra di dipendenti composta dall’83% di donne ed ha assunto, caso più unico che raro, anche alcune donne in dolce attesa. Per Perna la libertà di lavorare online e a distanza rappresenta la nuova frontiera che garantisce le pari opportunità.