Ricevuti dall’imprenditore Pasquale Salatino la delegazione ha visitato le aziende Creo srl, Davoli e il centro distribuzione alimentare Elefantino.

Nuove importanti prospettive per intensi scambi commerciali tra Lamezia Terme e il Kosovo. Si è appena conclusa una visita a Lamezia Terme nel corso della quale una delegazione kosovara ha incontrato imprenditori lametini e visionato aziende del territorio.

La delegazione kosovara è arrivata all'aeroporto di Bari ricevuta dall’imprenditore Pasquale Salatino coordinatore del comitato di accoglienza e Giovanni Strangis della Creo s.r.l proseguendo poi, dopo i saluti di rito, in direzione di Lamezia Terme.

A far parte della delegazione kosovara importanti imprenditori d'oltre Adriatico: Emin Sherifi con il figlio Betim Sherifi titolare di varie aziende di porte; Bedri Mustafa della Eco Glass, azienda di produzione vetro tra le più importanti in Europa; Njazi Musliu della Eurometal, azienda che opera a livello mondiale nel settore dei metalli e ferro; Sakip Imeri accompagnato da Safet Gërxhaliu della azienda di consulenza EK Consulting Prishtina Kosovo.

Venerdì 10 gennaio la delegazione ha fatto una prima visita presso l'azienda lametina di infissi Creo s.r.l. leader da 50 anni nel settore infissi alluminio e PVC. Dopo il saluto di rito da parte dei proprietari Francesco Falvo e Giovanni Strangis si è proceduto alla visita dell'azienda a seguito della quale sono state gettate le basi per una eventuale collaborazione con gli investitori kosovari.

Accompagnata da Salatino e Falvo, la delegazione kosovara, ha poi fatto un giro nella città di Lamezia individuando possibilità di importanti investimenti nel settore delle costruzioni private e pubbliche .

Sabato 11 gennaio si è tenuta una visita con degustazione di vini presso l'azienda Davoli. È stato visitato anche un centro distribuzione alimentare Elefantino di Lamezia Terme.

A fine visita la delegazione kosovara e stata ricevuta negli studi della Esse Tv per una breve conferenza stampa.

Con questi incontri gli imprenditori lametini hanno ricambiato l’accoglienza avuta in Kosovo dal 4 al 7 agosto scorso nel corso di una visita incentrata proprio nella ricerca di proficui scambi commerciali e partnership tra l’imprenditoria kosovara e quella lametina.

“Con questo nuovo incontro - ha commentato Salatino - i rapporti si consolidano e si fanno sempre più concrete le partnership commerciali. Uno scambio importante che consente di dare nuova linfa all’imprenditoria lametina che, forte di know out importanti, ha tutte le carte in regola per aprirsi a nuovi mercati e per avviare innovative partnership con l’imprenditoria kosovara”.