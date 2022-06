Il tema principale che ha caratterizzato la seconda giornata del vertice del G7 in Germania, al castello di Elmau, è stato quello del sostegno all'Ucraina.

Un sostegno ribadito in un documento ad hoc in cui i leader delle nazioni del G7 hanno elencato tutte le criticità collegate all'invasione russa dell'Ucraina e i loro impegni a supporto di Kiev.

In mattinata ha partecipato alla riunione del gruppo dei sette anche il presidente Zelensky, da remoto, che ha nuovamente elencato le necessità a supporto della resistenza del Paese, anche in tema di armamenti.

Lunedì, a Elmau, si è discusso però anche di clima e transizione energetica, e sul tema sono stati ribaditi gli impegni relativi all'accordo di Parigi e al patto di Glasgow per mantenere l'aumento medio della temperatura al di sotto dei 2° C, oltre a continuare gli sforzi per cercare di limitarlo entro 1,5° C.

Per questo i 7 hanno concordato la necessità di accelerare la decarbonizzazione delle economie, di garantire l'accesso universale a un'energia sostenibile e a prezzi accessibili e di fornire vantaggi economici e opportunità di sviluppo in linea con l'Agenda 2030.

Quindi, rinunciare al carbone, aumentare la quota di energie rinnovabili, favorire l'approccio a soluzioni che sviluppino un economia circolare.







Crediti immagine: twitter.com/AFP/status/1541359757788942337