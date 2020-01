Non sapete che cosa "mettere in tavola"? Dovete preparare un panino? Niente paura, la classica scatoletta di tonno è uno di quei piatti pronti che in qualsiasi occasione finiscono sempre per venirvi in soccorso.

Certo è che se si guarda alla salute, forse, il tonno in scatola finisce per non essere il miglior piatto da consigliare.

Il motivo? Non è uno soltanto! Vi è l'alto contenuto di sodio che può causare l'aumento della pressione del sangue, la presenza di mercurio che può danneggiare il sistema digestivo, i reni, la pelle e il sistema immunitario, quella di altri prodotti chimici da cui i mari oramai sono inquinati, il rischio di intossicazione alimentare che riguarda tutti i cibi conservati...

Motivazioni che si aggiungono a quelle di carattere ambientale che non sono certo di minore importanza, come quella che riguarda le modalità di pesca che finiscono per uccidere altri inutilmente altri pesci come ad esempio i delfini.