In arrivo la nuova campagna antidroga di Dj Aniceto

Inaugurata la nuova campagna antidroga "Piatti Stupefacenti" promossa da Dj Aniceto, uno dei dj italiani più impegnati nel sociale.

Dj Aniceto è stato membro della consulta nazionale degli operatori ed esperti a Palazzo Chigi per il dipartimento antidroga e "testimonial dei sani valori" nelle trasmissioni tv di Piero Chiambretti, oltre che in vari popolarissimi talk show.

Con questa iniziativa, Dj Aniceto promuove la migliore cucina come antidoto contro tutte le dipendenze in una campagna che strizza l'occhio alle nuove tecnologie e che va in onda ogni sabato sul canale YouTube "ingiropervoiweb."