La categoria Miglior attore non protagonista ai prossimi Oscar ha già sulla carta un vincitore annunciato, dato che il supporter del pluripremiato Everything Everywhere All At Once, Ke Huy Quan, parte come il grande favorito dopo aver letteralmente dominato la Stagione dei Premi.

In questo scenario la sua leadership è stata favorita dalla sua campagna per gli Oscar incentivata dai suoi discorsi di accettazione che sono stati considerati dagli addetti del settore una “chiamata al voto” per tutti gli “attori dimenticati” che sono riusciti ad ottenere finalmente una seconda possibilità.