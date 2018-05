Il bartender Bruno Vanzan all'Open Day “Waiting For Summer”

Tutto pronto in Ristopiù Lombardia per gli Open Day “Waiting For Summer”

Ospite principale il bartender Bruno Vanzan

Grande attesa per il 1° Trofeo Burgermania

Appuntamento a Varedo il 19, 20, 21 maggio prossimi

Varedo, 15 maggio – Tutto è pronto, in casa Ristopiù Lombardia, per accogliere ospiti e clienti che giungeranno presso la sede di Varedo (Via Monte Tre Croci, 5) il prossimo weekend, per vivere l’incredibile esperienza degli Open Day “Waiting For Summer” orchestrati dalla Magic Smile Company guidata dall’imprenditore Giuseppe Arditi.

L’appuntamento riscuote, a ogni edizione, un enorme successo: tutti gli operatori dei territori lombardi coperti dal servizio di Ristopiù Lombardia – specializzata nella commercializzazione e distribuzione di prodotti per l’Horeca – arrivano a Varedo non solo per scoprire le novità e i trend del momento, ma anche per assistere a spettacoli, frequentare corsi di alta formazione, aggiornarsi in merito a tutte le tematiche relative alla gestione-ottimizzazione di un locale (dal bar, al ristorante, al locale, al pub, all’hotel…).

La versione “estiva” degli Open Day avrà una serie di momenti clou che di seguito riportiamo.

- Bruno Vanzan, bartender di fama internazionale, Sabato 19, dalle 14 alle 17, si esibirà in un incredibile show, mentre Lunedì 21, dalle 14 alle 17, terrà una lezione di Bar Management, riservata esclusivamente ai possessori della carta fedeltà di Ristopiù, la Magic Risto Quality Card. Il corso si occuperà di diversi temi, essenziali per gestire al meglio un locale e portarlo al successo: i ruoli all’interno del bar; il manager e le sue mansioni; la creazione del Menù; il drink cost e gli sprechi.

- Domenica 20, a partire dalle ore 14, si terrà poi il 1° Trofeo Burgermania “Crea il tuo hambuerger d’autore”. I partecipanti dovranno preparare una speciale combinazione con i prodotti messi a disposizione da Ristopiù (tre tipi di hamburger, tre tipi di pane, tre tipi di salsa, tre tipi di verdure, tre tipi di formaggio), a cui potrà essere aggiunto un unico ingrediente segreto. Ai concorrenti di tutte le gare sarà consegnata una medaglia di partecipazione, mentre i primi tre classificati si aggiudicheranno la coppa e un bonus per acquisti presso Ristopiù.

Da diverso tempo il Presidente Arditi si sta proponendo come “il Guerriero delle Vendite”: anche in occasione degli Open Day si presenterà in tuta mimetica e sarà a disposizione per consulenze e informazioni presso la tenda da campo che è stata allestita nel cortile dell’azienda.

“Ristopiù, a differenza di tutti gli altri fornitori di prodotti per l’Horeca, ha un compito ben preciso: non solo vendere prodotti, ma offrire consulenza e servizi puntuali e di qualità. Molto spesso gli imprenditori dei bar e dei ristoranti vedono aprire, a fianco del loro locale, analoghi esercizi commerciali: la competizione si fa durissima, per questo, insieme al mio team, sono a disposizione per vincere la battaglia delle vendite. Nessuna azione – nemmeno il cambio del colore del menù – deve essere lasciato al caso. Gli Open Day sono proprio questo: un momento di incontro e di supporto, di formazione e informazione, di strategia e messa in pratica delle migliori soluzioni per avere successo e aumentare il fatturato”.

Durante gli Open Day potranno anche essere degustati i migliori prodotti presenti nei diversi Cataloghi Specialistici messi a punto da Ristopiù, che consentono una scelta più rapida delle referenze, in linea con le varie tipologie di locale (Dessert, prodotti per l’Oktoberfest, Pane e Panificati, Pizza, SpiritiEccellenti, Ittici, Burger…)

Gli orari di apertura: il 19 e 20 maggio dalle 9.30 alle 18.30; il 21 dalle 9.30 alle 17.30.

Per confermare la propria presenza è necessario inviare una e-mail a mit@ristopiulombardia.it, oppure chiamare il service center al numero verde 800078844

Sito: www.ristopiulombardia.it