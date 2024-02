Il Consigliere comunale Pippo Doddo ha presentato un’interrogazione inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale, al Prefetto, al Sindaco della Città Metropolitana, all’Assessore regionale alle Infrastrutture, all’ingegnere capo del Genio Civile ed agli onorevoli della Provincia di Messina, per chiedere il ripristino del collegamento stabile lungo la litoranea di ponente tra Milazzo e Barcellona.

Egli, richiamando la disposizione della Procura di Barcellona, che circa due anni fa portò agli interventi per la messa in sicurezza di tutti i ponti, che interessavano le vie di comunicazione tra Milazzo ed i paesi vicini, rileva come l’ulteriore chiusura del ponte sul torrente Mela abbia notevolmente accentuato l’emergenza viaria, rendendo di fatto quasi inutilizzabile la litoranea di ponente e convogliando conseguente tutto il traffico sulla statale 113.

“Una situazione, che ha reso detta arteria, importantissima soprattutto per il collegamento tra gli ospedali di Milazzo e Barcellona, di difficile percorrenza proprio per i mezzi di soccorso, determinando così anche una situazione di forte rischio per la salute dei cittadini. Per questo – conclude Doddo – urge provvedere in tempi brevissimi al ripristino del collegamento stabile lungo la strada litoranea tra le città di Milazzo e Barcellona”.