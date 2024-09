Il nuovo progetto di Elli de Mon, musicista veneta, versatile e studiosa, con una carriera che vanta 8 album e centinaia di concerti in tutto il mondo, si intitola RAÍSE, termine che significa “Radici”. Un viaggio attraverso il patrimonio musicale e culturale che si concretizza in due componenti essenziali: un libro narrativo, illustrato dall'artista Luca Peverelli, e un disco che dà voce e ritmo alle storie e alle emozioni raccontate. RAÍSE è quindi un progetto multimediale che invita ad immergersi in un percorso sensoriale e culturale, riflettendo sul concetto di identità attraverso suoni, parole e immagini.

Per realizzare il progetto RAÍSE, Elli de Mon ha scelto di coinvolgere attivamente la sua community, lanciando per la prima volta una raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation. L’artista offre così l’opportunità a tutti i sostenitori di diventare parte integrante dell’iniziativa, contribuendo alla sua realizzazione e supportando una visione artistica che unisce musica, narrazione e radici culturali. Elli de Mon, in questo modo, non solo raccoglie i fondi necessari per portare avanti il suo progetto, ma crea anche un legame più stretto con la sua community, offrendo un’esperienza condivisa e partecipativa.

RAÍSE è un concept dedicato a Santorso, il luogo natale di Elli de Mon. Questo paese, profondamente radicato nella sua storia personale, è il cuore del progetto, intessuto attorno a una leggenda che l’ha sempre affascinata: la storia di un uomo di nome Orso. La leggenda narra di un uomo che si perde e, attraverso il suo vagare, riesce a ritrovare sé stesso, attraverso un viaggio carico di simboli pagani. Tuttavia, ciò che interessa davvero Elli, è la fragilità di Orso, i suoi limiti, le crisi che lo portano a cercare qualcosa oltre sé stesso, oltre che la storia di una persona che si immerge in "pozzi bui", simbolo di quei momenti difficili e profondi che tutti affrontano, e da cui risalire è una sfida. Attraverso RAÍSE, Elli de Mon ci invita a riflettere su questo percorso di ricerca personale e spirituale, unendo la musica e la narrazione per esplorare il rapporto tra le nostre radici e il desiderio di conoscersi più a fondo.



Per maggiori informazioni: https://www.produzionidalbasso.com/project/raise-radici/