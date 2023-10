Per la categoria Miglior fotografia ai prossimi Oscar, Hoyte van Hoytema per il suo incredibile lavoro nel film Oppenheimer di Christopher Nolan potrebbe avere la vittoria in tasca dopo aver conquistato tutti i critici americani.

La vera sfida è quindi prevedere la potenziale cinquina in una gara in cui l'unico americano in lizza potrebbe essere Matthew Libatique per Maestro. Su questa lunghezza d'onda gli altri sfidanti favoriti per la nomination provengono da diversi Paesi: dal polacco Łukasz Żal (The zone of Interest) allo svedese Linus Sandgren (Saltburn), dall’irlandese Robbie Ryan (Povere Creature!), fino al messicano Rodrigo Prieto (Killers of the Flower Moon) e allo stesso favorito, lo svizzero Hoyte van Hoytema (Oppenheimer).