È disponibile dal 16 novembre su tutte le piattaforme streaming e download online “Il tempo ti sorride”, il nuovo singolo di Mikimas.

A più di due anni dall’ultima uscita (“Nel mio giro”, a luglio 2022), il rocker lombardo torna con una power ballad dal suono pop/rock tipico italiano.

Il brano è un chiaro invito a sperare ancora nel futuro nonostante ci siano momenti bui che condizionano la nostra vita, perché solo così potremo uscirne vincitori.



“Ho scritto una canzone che ho voluto dedicare ad una persona a me molto cara, per un periodo molto difficile e pesante che stava passando. Sono consapevole di non poterle risolvere i problemi, ma penso in qualche modo di poterla aiutare a sentirsi meno sola e tenerle compagnia. Ci sono persone che soffrono tanto e non riescono a vivere la propria vita con serenità e spensieratezza, ma la speranza non deve mai mancare, perché se smette di esistere, allora anche il futuro smette di esistere. Si rischierebbe di perdere il contatto con il mondo reale e con tutte le cose positive che ci sono. Si arriverebbe ad una morte psicologica, mentale, umana, restando chiusi dentro ad una gabbia da cui non si uscirebbe più".

Scritta da Mikimas, composta e registrata da Andrea Cattarina presso il “Daydream Studio” di Cremona, “Il tempo ti sorride” è disponibile dal 16 novembre in streaming e download su tutte le piattaforme digitali.



MIKIMAS: BIOGRAFIA



Mikimas (all'anagrafe Michele Mascellani) è un cantautore milanese classe 2001, di Cernusco sul Naviglio. Cresciuto negli anni a pane e rock italiano con l'idolo di una vita (Ligabue), le sue radici musicali si aggrappano ad una scrittura diretta, sincera, dal suono reale, puro, potente e adrenalinico delle chitarre, tra canzoni energiche e ballad toccanti. Lo stile musicale di Mikimas è una fusione di punk/rock e rock italiano, caratterizzato da melodie impattanti e testi che riflettono esperienze e relazioni personali.

Le sue canzoni spesso combinano sonorità moderne con influenze del rock classico, coniugando il suono accattivante con contenuti emotivi. La sua musica si rivolge principalmente a tutte le età, manifestando un forte desiderio di connessione e autenticità. Dopo due anni con la sua prima band (S.O.R.1, dal 2017 al 2019), la sua carriera nasce nel 2020: il suo primo pezzo (Let’s start!) dà il via a questo percorso. Dopo le partecipazioni a Sanremo Newtalent nel 2021, pubblica altri quattro brani: Il mio sabato sera, Niente da dire?, Sei rimasta qui, Nel mio giro, e dopo due anni ritorna con Il tempo ti sorride.

È attivo live con la sua band, girando per Milano e dintorni tra contest e concerti propri, esibizioni singole e festival, alternando eventi con tutto il gruppo a serate in acustico in modalità chitarra-voce e collaborando con altri artisti, condividendo il palco insieme.





LINK UTILI

Link Social & Contatti – Mikimas

Email: [email protected]

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCoVAl399EfGBkhgBzjcbufQ

Spotify: https://open.spotify.com/artist/4Jb8Mgp0LEbXsqYSDT2YFd

Facebook: https://www.facebook.com/michele.mascellani.73

Threads: https://www.threads.net/@mikimas_official_

Instagram: https://www.instagram.com/mikimas_official_/

TikTok: https://www.tiktok.com/@mikimas_official