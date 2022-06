Al termine di un lavoro di mesi e che ha impegnato i diversi team di Goboservice nella ideazione e nello sviluppo di ogni aspetto del progetto, da quello grafico e concettuale sino ad un mapping particolarmente impegnativo vista la peculiare architettura del borgo, per giungere alla configurazione ed installazione dei proiettori stessi con la collaborazione dei propri partner territoriali, il 25 Giugno è stata inaugurata la sessione estiva 2022 del progetto “Lovere, il Borgo della luce”.

Quasi 10.000 mq di immagini, ispirate ai capolavori dedicati ai Beatles dal maestro Marco Lodola suddivise in quattro location, con oltre 30 proiettori LED Divum 50K di ultima generazione per celebrare i “Fab Four”.

Insieme ai gobo in alta definizione di Goboservice le proiezioni coloreranno le serate delle decine di migliaia di visitatori che si alterneranno in questa affascinante località sul Lago di Iseo sino al 16 Ottobre, data della chiusura della sessione estiva del “Borgo della Luce”, in attesa di quella invernale.

Goboservice da oltre vent’anni produce per i mercati di tutto il mondo gobo personalizzati e proiettori a basso consumo ed alta definizione che illuminano edifici, strade e aziende in tutto il mondo. Prodotti al 100% Made in Italy e certificati nei miglior laboratori autorizzati. Goboservice è l’unico produttore di questo segmento di mercato in grado di seguire ogni fase del progetto, dalla ideazione grafica alla progettazione e preventivazione sino alla consegna, fornendo anche una esperta consulenza sulle dinamiche di installazione tramite dei partner regionali.

Il prodotto utilizzato a Lovere è il Divum 50K potente proiettore LED da esterno (600W) che grazie allo zoom fotografico 8°- 52° garantisce massima creatività, dinamismo e flessibilità con una riproduzione brillante e precisa di disegni grafici, loghi e animazioni. (www.goboservice.com)