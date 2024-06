Ecco come un gruppo di giovani dell’hinterland di Milano ha creato un Servizio online per sviluppare la crescita dei Professionisti connettendoli GRATUITAMENTE alle persone.

“Immagina un mondo dove le connessioni umane sono al centro di ogni successo professionale”.

Questa è la visione che ha ispirato 4 giovani appassionati di tecnologia a creare TinkerUp, una Piattaforma Social progettata per mettere in contatto i Professionisti con potenziali Clienti, in un modo nuovo, divertente e del tutto gratuito.

La missione di TinkerUp va oltre la semplice ricerca di Idraulici, Falegnami o Muratori:

“Vogliamo creare un Ecosistema dove i professionisti possano connettersi gratuitamente, senza dover acquistare alcun credito, in modo del tutto autentico con le persone che hanno bisogno dei loro servizi, costruendo relazioni solide e durature che portano al successo reciproco”.

L’interfaccia di Tinkerup è stata concepita per rendere semplice e veloce l’accesso ai Servizi di Ricerca. Gli utenti posso sfruttare gli strumenti messi a disposizione per chattare, pubblicare annunci e promozioni inerenti alla propria attività.

Ad oggi è presente anche un avanzato algoritmo per il job matching per favorire l’incontro tra domanda/offerta, creando così connessioni perfette.

La piattaforma è in continua evoluzione ed in cantiere vi sono già molte novità. Attualmente è aperta alla Registrazione dei Professionisti e si prevede una crescita esponenziale già dai prossimi mesi.

Con TinkerUp, sei dunque parte di una comunità che si sostiene reciprocamente e si aiuta a crescere ed evolvere nel tempo.

