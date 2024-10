Doppio appuntamento nel Campus di Milano:

il 12 novembre con il talk-laboratorio “Unreal Engine 5 e Virtual Production” e il 14 novembre con il talk “Vita e lavoro nell’epoca degli algoritmi”.

Milano, 28 ottobre 2024 – NABA, Nuova Accademia di Belle Arti si inserisce nel palinsesto di BookCity Milano 2024, manifestazione dedicata ai libri e alla lettura che si terrà dall’11 al 17 novembre 2024 e che in questa edizione avrà come focus tematico Guerra e Pace. L’Accademia rinnova per il settimo anno consecutivo la presenza all'iniziativa culturale sostenuta dal Comune di Milano, prendendo parte alla rassegna Bookcity Università con l’intento di favorire il confronto sui temi del mondo dell’editoria con il pubblico dell’evento, oltre che con i propri studenti e docenti.

NABA proporrà due appuntamenti, entrambi legati all’Area Media Design and New Technologies: il 12 novembre il talk-laboratorio “Unreal Engine 5 e Virtual Production: Tecniche Avanzate per la Creazione di Ambienti Digitali” e il 14 novembre il talk “Vita e lavoro nell’epoca degli algoritmi: estetiche di internet e forme di resistenza”.

“Unreal Engine 5 e Virtual Production: Tecniche Avanzate per la Creazione di Ambienti Digitali” si terrà il 12 novembre alle ore 17:30 nel campus di Milano di ‌NABA (Via C. Darwin, 20) presso The Corner. A partire dai topic del libro "Cinematic Photoreal Environment in UE5" (Packt Publishing Limited), del docente NABA Giovanni Visai, il Triennio in Creative Technologies dell’Accademia darà vita a una lezione aperta dedicata a tecniche avanzate di realizzazione di ambienti digitali con un particolare focus sulla Virtual Production, una delle tecnologie più innovative e in rapida espansione nei settori cinematografico e videoludico. I partecipanti avranno l'opportunità di apprendere come utilizzare Unreal Engine 5 per creare ambienti virtuali di elevata qualità. L’incontro con Giovanni Visai, vedrà anche la partecipazione di Andrea Maggiolo, Course Leader del Triennio in Creative Technologies di NABA, e di Marco Secchi, Subject Leader dell’indirizzo Game dello stesso Triennio. Il talk e il laboratorio sono un'occasione unica per professionisti e appassionati del settore per acquisire competenze pratiche direttamente applicabili nei propri progetti così come di esplorare le potenzialità offerte dalla Virtual Production.

Ingresso previa registrazione entro le ore 17 dell’11 novembre scrivendo a [email protected]

ll 14 novembre alle ore 18:30 nell’Aula T 0.0 del campus, si terrà invece il talk “Vita e lavoro nell’epoca degli algoritmi: estetiche di internet e forme di resistenza” moderato da Eleonora Roaro, docente NABA e artista visiva, con la partecipazione di Valentina Tanni, storica dell’arte, curatrice e docente NABA e di Tiziano Bonini, Professore Associato in Sociologia dei processi culturali e comunicativi presso il Dipartimento di Scienze Sociali, Politiche e Cognitive dell’Università di Siena. Nell’ambito del Biennio Specialistico in Creative Media Production, l’incontro esplora come le estetiche digitali e gli algoritmi ridefiniscono la nostra esperienza quotidiana, creando nuove forme di contestazione e di aggregazione sociale. Valentina Tanni con il suo libro “EXIT REALITY” (NERO Editions) si focalizza sulle estetiche di internet degli ultimi quindici anni come sottoculture vere e proprie, dominate da spazi liminali, sogni, traumi, nostalgia. Tiziano Bonini, co-autore insieme a Emiliano Treré del libro “Algorithms of Resistance. The Everyday Fight against Platform Power” (MIT Press Ltd), analizza, attraverso l’indagine su gig worker, industria culturale e politica, in che modo lavoratori, influencer e attivisti usano e reinterpretano gli algoritmi per sviluppare tattiche di resistenza. In occasione dell’incontro sarà allestita un’installazione multimediale legata ai temi dei due libri realizzata con IA generativa dagli studenti del Biennio in Creative Media Production sotto la supervisione dal docente NABA Riccardo Baccani e Matteo Palù. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

