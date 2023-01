Quest'anno la gara agli Oscar per il Miglior film internazionale potrebbe essere tra la Corea del Sud (La donna del mistero) e la Germania (All Quiet On the Western Front).

Seguiti da 2 pellicole targate Cannes: il vincitore del Grand Prix, Close, in rappresentanza del Belgio e il Premio della Giuria, EO, in rappresentanza della Polonia che è attualmente il favorito dai critici americani (NYFCC, LAFCA, NSFC).

Per il 5° nome ci spostiamo in Sud America laddove è in atto una sfida tra Argentina (Argentina, 1985) e Messico (Bardo). Dietro di loro ci sono però 3 titoli meritevoli che potrebbero a sorpresa (rispetto alle previsioni) conquistare la candidatura.