Sul canale 304 di Sky la 90.esima edizione della cerimonia di assegnazione degli Oscar

Qual è l'appuntamento più importante di questo fine settimana? Le elezioni politiche? No! Il derby tra Milan e Inter? Neppure. L'evento più importante è la 90esima edizione della cerimonia di assegnazione degli Oscar!

L'evento, che si svolgerà nella splendida cornice del Dolby Theatre di Los Angeles e sarà condotto come la precedente edizione da Jimmy Kimmel, negli Stati Uniti sarà trasmesso dalla rete Abc, con ben 225 Paesi ad averne acquistati i diritti di trasmissione.

In Italia sarà ancora una volta la rete satellitare Sky a trasmettere in diretta la cerimonia sul canale 304, dedicato ai film premiati nelle scorse edizioni che sarà visibile fino all’11 marzo, a partire dalle ore 22.50 di domenica 4 marzo fino all’alba di lunedì 5 marzo.

Contemporaneamente le immagini della cerimonia saranno trasmesse, gratuitamente, su un maxischermo anche nell'Area Metropolis 2.0 a Paderno Dugnano grazie ad una collaborazione tra Sky Cinema e Fondazione Cineteca Italiana con il supporto della redazione del portale cinematografico LongTake, che commenterà su twitter in tempo reale.

Per l'occasione Area Metropolis 2.0 ospiterà la mostra ITALIANS ACADEMY MEMBERS, con i grandi ritratti fotografici di personaggi noti del mondo del cinema, membri dell'Academy of Motion Arts and Sciences che contribuiscono a selezionare i film candidati agli Oscar, realizzati da Manuele Geromini.

Tra questi, Bernardo Bertolucci (Membro degli Academy con L'ultimo imperatore 1987), Roberto Benigni (Membro degli Academy con La vita è bella 1999), Lina Wertmuller (Membro degli Academy per la candidature a Pasqualino Settebellezze 1977), Vittorio Storaro (Membro degli Academy dal 1979 per l'Oscar di Apocalypse Now), Paolo Sorrentino (Membro degli Academy con l'Oscar per La grande bellezza 2014) Ennio Morricone (Membro degli Academy dal 1979), Giuseppe Tornatore (Membro degli Academy con l'Oscar “Nuovo cinema paradiso” 1988).

La "magica" notte degli Academy Awards® è la notte più attesa nel mondo cinematografico, perché si tratta di un riconoscimento che ogni attore e regista sogna per coronare la sua carriera, per essere certo di poter scrivere il proprio nome in maniera indelebile negli annali della storia del cinema.

Tra costoro, quest'anno ci sarà anche il regista italiano Luca Guadagnino con il suo Chiamami col tuo nome (Call Me by Your Name) che aveva già ottenuto tre candidature ai Golden Globe 2018.