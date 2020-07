Alessio Lo Passo non ci sta e passa al contrattacco! L'ex tronista di Uomini e Donne ha smentito categoricamente il presunto flirt con la sua ex corteggiatrice Selvaggia Roma, lanciato alcuni giorni fa da Il Blog di Isa e Chia. Niente baci e niente passione tra i due, ma solo grande amicizia.

Il modello, imprenditore e personaggio tv ha smentito il flirt con Selvaggia Roma al sito iGossip.it: “Non c’è stato nessun bacio, sono ca**ate. Ci siamo visti, eravamo un gruppo di amici. Non ci vedevamo da quando abbiamo fatto Uomini e Donne. Abbiamo parlato un po’ di tutto. Io sono single – ha sottolineato Alessio al nostro sito -, lei è single. Niente di che. Una persona che rispetto. L’ho vista molto più matura rispetto a tanti anni fa, è una bellissima ragazza… e basta. Niente più, niente meno”.

E poi ancora: “Appena mi vedono con una, dicono che stiamo insieme. Magari (ride, ndr)! No, sono amiche. Comunque sto molto bene da solo, dopo aver passato anni difficili, e faccio quello che voglio. Mi diverto e ho la testa libera. Sono contento di averla rivista e di aver chiarito alcune cose passate. C’è rispetto reciproco e amicizia, ma niente di più”.

Il web influencer, modello e personaggio tv ha poi concluso: “Questi gossip non mi interessano. Ho il mio lavoro e ho un’altra testa fortunatamente. Sono andato a Milano per una cena con amici e poi ho incontrato Selvaggia… e siamo andati a bere qualcosa al Just Cavalli. Abbiamo scherzato e sorriso insieme. Non sono andato a Milano per fare un inciucio con Selvaggia”.