La lotta contro il bullismo fa scuola: gli studenti delle classi seconde della scuola secondaria di primo grado "ITALO CALVINO" nell'Istituto Comprensivo Sanremo Centro Levante avranno un incontro straordinario il prossimo giovedì 8 febbraio.



Nell'ambito del progetto scolastico contro il Bullismo e Cyberbullismo, gli studenti avranno l'opportunità di incontrare l'attore eclettico Nunzio Bellino e il talentuoso autore e regista Giuseppe Cossentino. Questi due artisti di spicco presenteranno il loro libro "L'Uomo Elastico," un'opera emozionante edita da Antea Edizioni e arricchita dai vivaci disegni di Tiziano Riverso.



Il titolo provocatorio "L'Uomo Elastico" è un inno alla forza interiore di fronte al bullismo, un problema che affligge le comunità scolastiche in tutto il mondo. Il libro racconta la storia di Nunzio Bellino e la sua personale lotta contro la Sindrome di Ehlers-Danlos, una condizione medica che rende la sua pelle elastica, ma che lui trasforma in un superpotere contro ogni forma di sopraffazione.



L'incontro, in programma per il 8 febbraio, promette di essere un'esperienza unica, in cui gli studenti avranno l'opportunità di ascoltare le storie di Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, imparando come la resilienza e l'arte possano essere armi potentissime contro il bullismo e il cyberbullismo.



La presentazione del libro sarà un momento straordinario in cui l'arte, la cultura e il coraggio si uniranno per ispirare gli studenti a difendere la gentilezza, la comprensione e la forza interiore nelle loro comunità