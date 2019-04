Europee 2019: LEONI D'ITALIA in gara

08 APRILE 2019 ORE 16.00 fine presentazione delle liste per le prossime Europee. Fra tanti simboli ne spicca con seria sobrietà uno, un cerchio con lo sfondo blù e nella parte superiore il profilo in bianco della testa del leone stilizzato, e nella parte inferiore la scritta sempre in bianco "LEONI D'ITALIA" . Tra il sorriso compiacente dei giornalisti i quali ci fermano e chiedono informazioni, una novità che distoglie l'attenzione di tutte le persone presenti. Una Destra repubblicana di ispirazione liberaldemocratica, spiega il Segretario Nazionale Pasquale Merola, accompagnato dai dirigenti Vincenzo Signore e Paolo Maniscalco dal Segretario Regionale Gaetano Ienco.

Una destra forte, che non teme confronti perché fatta di uomini che ci mettono il cuore. Una Destra che dice attenti, i Leoni D'Italia non fanno chiacchiere, non si perdono nei sogni, non promettono, non regalano. I Leoni D'Italia sono qui e sono presenti, sono il popolo, il cittadino, il commerciante, il pensionato, l'invalido, il disoccupato, la mamma, il bambino. Porteremo avanti il nostro programma, fieri di essere una rappresentanza del popolo.