Le principali Borse europee chiudono la seduta odierna in territorio negativo, frenate anche dall'avvio negativo di Wall Street. A Piazza Affari, Ftse Mib in calo dello 0,71% a 34.955,95 punti. A Milano vanno in rialzo i petroliferi Saipem (+1,3%) ed Eni (+1,1%) oltre ad Azimut (+1%). Scendono Mps (-2,7%), Stellantis (-2,1%) e Popolare di Sondrio (-2,1%). Oltreoceano, l’S&P 500 rifiata. Prevale la cautela sull'Euro - Dollaro, mentre l'oro mantiene la posizione sui 2.722,5 dollari l'oncia. Il Petrolio aumenta dell'1,32%, a 70,13 dollari per barile. Lo spread Btp-Bund con decennale italiano che risale di 15 punti base al 3,51% e il benchmark tedesco al 2,28%.