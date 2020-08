In netta diminuzione il numero di contagiati da Covid in Italia che sono stati 996 nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che però è stato di 58.518 (circa 23mila in meno rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è salito a 269.214.

Nel dato odierno, non si registrano nuovi contagi in Molise e Basilicata, mentre sono 4 le regioni quelle con il numero di nuovi casi rappresentato da 3 cifre: Lombardia e Emilia Romagna al nord (con il Piemonte che continua però ad effettuare un terzo dei tamponi rispetto ad altre regioni) e al centrosud Lazio (13mila i tamponi effettuati ieri) e Campania, con quest'ultima regione che continua ad essere la più colpita con 184 casi.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 24.696, 491 in più di ieri. Tra i positivi, 94 (8 in più rispetto a ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 1.288 (37 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 24.696 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (1.828 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 208.653. Oggi sono 6 i decessi, con il totale che sale a 35.483.