Tecnologia e innovazione. Due parole d’ordine, al giorno d’oggi. Innovare significa creare prodotti sempre più sofisticati che sappiano interagire con i più moderni dispositivi elettronici. Tecnologia, invece, è il segreto che unisce l’innovazione alla modernità.

Ma non solo. Un dispositivo si definisce innovativo quando è anche pratico e usabile. E in questo campo, lo specialista dell’innovazione e della praticità si chiama GYS, gruppo industriale francese, leader in Europa nella produzione di dispositivi per l’industria, l’agricoltura e le automobili.

Tantissimi i prodotti di punta dell’azienda, impegnata da sempre nella ricerca e sviluppo di nuove soluzioni che sappiano semplificare la vita e diano allo stesso tempo risultati di precisione.

Due, in particolare, le novità che si aggiungono all’ampio catalogo di GYS: il generatore di energia portatile e il generatore industriale.

Il primo si chiama Power Pack 1500. Il secondo, Capatek 66 FV.

Scopriamoli nel dettaglio.

Power Pack 1500

Il Power Pack 1500 è un generatore di energia portatile con batteria agli ioni di litio e un convertitore a onda sinusoidale pura che consente di ricaricare o alimentare tutti i tipi di dispositivi elettronici. Produce una tensione continua di 12 V ed un'alimentazione di 230 Vac.

“La sua grande capacità di stoccaggio – spiegano in GYS - gli conferisce l’autonomia necessaria per mantenere la maggior parte degli apparecchi elettrici in carica o in funzione in tutte le circostanze. È anche un booster per veicoli a 12 V”.

Il Power Pack 1500 può essere utilizzato in tutti i luoghi che necessitano di una fonte di energia indipendente: luoghi isolati, lontani da qualsiasi installazione elettrica, in campeggio, su veicoli da diporto, nautica e attività ricreative all'aria aperta.

Il generatore, a connessioni multiple, può anche avviare in pochi secondi le batterie scariche a 12 V degli autoveicoli, utilizzando la coppia di pinze di avviamento intelligenti in dotazione.

Grazie alla sua compattezza, robustezza e display LCD, che fornisce informazioni sulla sua capacità in tempo reale, e lampada al LED, con molteplici modalità di illuminazione, il Power Pack 1500 è progettato per fornire energia in qualsiasi condizione e luogo.

Capatek 66 FV

Il CAPATEK 66 FV è un generatore industriale a scarica capacitiva per ritrazione, in grado di saldare perni da 3 a 8 mm di diametro in acciaio ramato, acciaio inox, alluminio e ottone, su lamiere sottili, senza graffi o deformazioni. La sua rivoluzionaria pistola ergonomica con retrazione e forza regolabili garantisce saldature ultraveloci. La sua tecnologia a cella fotovoltaica "FV" ne consente l'utilizzo su tutte le reti monofase (da 85 a 265 V).

Il design del treppiede indipendente con bloccaggio a baionetta offre inoltre una maggiore stabilità della pistola e un facile controllo dell'azione di saldatura.

Il Capatek 66 FV è un’ulteriore piacevole aggiunta alla nostra vasta gamma di prodotti – afferma il manager di GYS Neil Burton -. Per la sua velocità, accuratezza e praticità, rappresenta il meglio della saldatura di precisione”.

Il generatore è anche dotato di Illuminazione a LED per la zona da saldare.

Altre caratteristiche: protezione dall’alta tensione, custodia rinforzata, modalità risparmio batteria e ventilazione regolabile.

Capatek 66 è un prodotto unico sul mercato, con molteplici funzioni e impostazioni personalizzabili. Come è unico anche il team di GYS. Sempre al passo con i tempi e con l’innovazione.

Informazioni su GYS

Fondata nel 1964, GYS è l’azienda francese che occupa più di 900 dipendenti in tutto il mondo. Con un centro di ricerca tra i più avanzati in Europa, GYS è uno dei principali protagonisti della progettazione e produzione di apparecchiature di saldatura, riparazione e ricarica per l’industria, l’agricoltura a e il settore automobilistico.





Contatti per l’Italia

GYS Italia SRL

Via Porta Est, 7

30020 Marcon – Venezia

[email protected]

Sito web: https://www.gys.fr/