Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si è riunito giovedì 18 aprile per un dibattito aperto durato tutta la giornata sulla situazione in Medio Oriente, compresa la questione della Palestina. Il Consiglio ha ascoltato il discorso del Segretario generale delle Nazioni Unite e quelli di oltre 60 oratori.

Tra gli intervenuti a parlare lo ha fatto anche il ministro degli Esteri iraniano Hossein Amir-Abdollahian, che ha ribadito la posizione del suo Paese già espressa in precedenza in relazione ad un possibile attacco israeliano in risposta a quello dello scorsa settimana portato da Teheran:

"In caso di ulteriori attacchi da parte del regime israeliano, l'Iran non esiterebbe neanche un attimo ad una risposta che gli faccia rimpiangere le sue azioni. Nessuno Stato membro sarebbe rimasto zitto dopo l'attacco ad una sua ambasciata, simbolo della propria sovranità. L'attacco di sabato notte dell'Iran è stato necessario, non avevamo altra opzione, ed è stato in risposta all'attacco israeliano".