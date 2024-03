Gianluca De Rubertis - musicista e cantautore italiano nato e cresciuto a Lecce con una lunga esperienza musicale alle spalle - torna con il nuovo album “L’equazione del destino”, lanciando una campagna di raccolta fondi su Produzioni dal Basso - prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation - per regalare ai suoi fan attimi di emozione, pensiero e gioia.

De Rubertis sperimenta fin da bambino la sua passione per la musica, cimentandosi con il pianoforte e, nel 2001, fonda insieme alla sorella Matilde, a Riccardo Schirinzi e a Giancarlo Belgiorno gli Studiodavoli, gruppo influenzato dal mondo indie pop di artisti come gli Stereolab. Nel 2006 con Alessandra Contini forma il duo “Il Genio”, che riscontra un grande successo di pubblico e critica, con numerose ospitate televisive e ottenendo il premio "Indie Music Like” fino ad arrivare, nel 2012, a proseguire con la carriera solista, che lo porta oggi alla realizzazione di questo nuovo disco.

Il crowdfunding è stato lanciato per concludere la produzione dell’intero album, che si compone già di 5 brani, sia in vinile che in formato CD, in un packaging curato personalmente dall’autore - che contiene disegni e stampe artistiche in tiratura limitata.



Per maggiori informazioni e per sostenere il progetto: https://www.produzionidalbasso.com/project/gianluca-de-rubertis-l-equazione-del-destino-sostieni-il-nuovo-album-e-ricevi-opere-d-arte-uniche/