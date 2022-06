Come ha reagito la Casa Bianca alla decisione ella Corte Suprema di non riconoscere più alle donne la possibilità di decidere di poter abortire in tutti gli Stati americani? Male.

"... Per quasi 50 anni - ha dichiarato la vicepresidente Harris - abbiamo parlato di ciò che permette la Roe vs. Wade. Oggi, a partire da adesso, a partire da questo momento, possiamo solo parlare di ciò che la Roe vs. Wade ha permesso. Tempo passato. Questa è una crisi sanitaria, perché milioni di donne in America stasera andranno a letto senza aver accesso all'assistenza sanitaria e riproduttiva che avevano fino a questa mattina; senza poter avere accesso alla stessa assistenza sanitaria o sanitaria riproduttiva che le loro madri e nonne hanno avuto per 50 anni.Questa è la prima volta nella storia della nostra nazione che un diritto costituzionale è stato sottratto al popolo americano. ...Consideralo come il diritto per ogni persona di prendere decisioni intime riguardo a se stessa e alla casa; decisioni sul diritto di creare una famiglia, compresa la contraccezione; decisioni sull'opportunità di avere un figlio ... anche attraverso la fecondazione in vitro; decisioni di sposare la persona che ami.In questa sentenza, quando la leggi, è scritto anche che l'aborto non è profondamente radicato nella storia della nostra nazione. Questo è scritto tra le motivazioni alla base della decisione che oggi è sta presa.Ritenendo che non sia profondamente radicata nella nostra storia, la decisione odierna in base a tale teoria, pertanto, mette in discussione altri diritti che pensavamo fossero stabiliti, come il diritto all'uso del controllo delle nascite, il diritto al matrimonio tra persone dello stesso sesso, il diritto al matrimonio interrazziale.La grande aspirazione della nostra nazione è stata quella di espandere la libertà, ma l'espansione della libertà chiaramente non è inevitabile. Non è qualcosa che accade e basta, a meno che non difendiamo i nostri principi fondamentali; a meno che non eleggiamo leader che difendano quei principi.La forza della nostra nazione è sempre stata quella di andare avanti. Oggi invito tutte le persone a stare insieme in difesa di uno degli ideali e dei principi più fondamentali che per generazioni, per secoli, credo, abbiamo tenuto a cuore, che è quel principio fondamentale sull'importanza della libertà: difendere la libertà, difendere l'autodeterminazione e il diritto alla privacy.Hai il potere di eleggere leader che difenderanno e proteggeranno i tuoi diritti. E come ha affermato oggi il Presidente, con il tuo voto puoi agire e hai l'ultima parola".



Il presidente Biden, oltre ad una dichiarazione di principio, sullo stile della Harris, ha poi rilasciato una "scheda informativa", molto più pratica che dà indicazioni alle donne su come agire per poter comunque continuare a poter esercitare un loro diritto, quello di abortire, nonostante la sentenza della Corte costituzionale:

Oggi, il presidente Biden ha annunciato le decisioni che la sua amministrazione sta intraprendendo per proteggere le donne che dovranno affrontare le gravi conseguenze della sentenza odierna della Corte Suprema che ha espressamente tolto al popolo americano un diritto costituzionale che riconosceva da quasi 50 anni: il diritto della donna di scegliere, libera dall'interferenza del governo.Questa decisione avrà conseguenze devastanti sulla vita delle donne in tutto il Paese.Il presidente ha chiarito che l'unico modo per garantire il diritto di scelta di una donna è che il Congresso ripristini la protezione della Roe come legge federale. Fino ad allora, ha annunciato due decisioni che l'Amministrazione sta intraprendendo per proteggere le donne.



Tutelare il diritto a cercare assistenza medicaCome ha chiarito il procuratore generale, le donne devono rimanere libere di viaggiare in sicurezza in un altro Stato per cercare le cure di cui hanno bisogno.Una persona ha il diritto di viaggiare tra gli Stati qualunque sia il lor motivo – non sono affari di nessun altro – specialmente del governo. Se una donna vive in uno Stato che vieta l'aborto, la decisione della Corte Suprema non le impedisce di viaggiare dalla propria abitazione in uno Stato che invece lo consente.Se un funzionario statale o locale cercherà di impedirlo, l'amministrazione Biden combatterà tale attacco, profondamente antiamericano.

Protezione dell'accesso ai farmaciIl Presidente ha ordinato al Segretario alla Salute e ai Servizi Umani di proteggere l'accesso delle donne ai farmaci critici per l'assistenza sanitaria riproduttiva approvati dalla Food and Drug Administration, compresa l'assistenza sanitaria preventiva essenziale, come la contraccezione e l'aborto farmacologico.Più di 20 anni fa, la FDA ha approvato il mifepristone per interrompere in sicurezza una gravidanza nella prima fase; questo farmaco è anche comunemente usato per trattare gli aborti spontanei. L'American Medical Association e l'American College of Obstetricians and Gynecologists hanno scritto al presidente Biden e al vicepresidente Harris, chiedendo al governo federale di proteggere l'accesso a queste cure. Di fronte alle minacce di funzionari statali che affermano che cercheranno di vietare o limitare severamente l'accesso ai farmaci per l'assistenza sanitaria riproduttiva, il presidente ha ordinato al Segretario della salute e dei servizi umani di identificare tutti i modi per garantire che il mifepristone sia accessibile il più possibile, alla luce della determinazione della FDA secondo cui il farmaco è sicuro ed efficace, anche se prescritto tramite telemedicina e inviato per posta.

Adesso il tema dell'aborto, inevitabilmente, diventerà sicuramente importante, tanto quanto l'inflazione, alle prossime elezioni di medio termine per il rinnovo di gran parte dei seggi al Congresso. E comunque la si voglio leggere, la Corte suprema di Trump ha servito un assist ai traballanti numeri dei democratici sia alla Camera che al Senato.