Pari amaro per la Lazio nella serrata lotta per un posto in Champions. Nel posticipo che chiude la 28.ma giornata di Serie A la squadra di Baroni non va oltre l’1-1 con l’Udinese, spreca una grande occasione per scavalcare la Juve al quarto posto e resta quinta a quota 51 punti. All’Olimpico nel primo tempo ritmi alti e tanta aggressività: Thauvin (22′) sblocca il match alla fine di un’azione confusa e Romagnoli (32′) pareggia i conti sugli sviluppi di un corner. Nella ripresa poi la Lazio alza il baricentro e spinge, ma i friulani reggono l’urto, rispondono colpo su colpo e il risultato non cambia più.

Dopo il pari con l’Udinese, Marco Baroni non pensa al mancato sorpasso alla Juve, bada al sodo e guarda avanti. “Alla fine ho visto la delusione negli occhi della squadra e mi fa piacere, ma credo che questo sia un punto di valore – ha spiegato il tecnico della Lazio -. Non abbiamo dato il nostro ritmo alla gara, ma la squadra ha tenuto fisicamente e mentalmente“. “Siamo stati sempre in partita e siamo mancati solo nella rifinitura e nell’ultimo passaggio – ha aggiunto -. I ragazzi han dato tutto, queste partite si affrontano così”.