21/10 Cassie Raptor, Gabber Eleganza @ Bolgia - Bergamo

Sabato 21 ottobre 2023 al Bolgia di Bergamo arriva Cassie Raptor, talento in ascesa verticale nel panorama techno mondiale. Con lei c'è Gabber Eleganza, progetto italiano dietro il quale si cela Alberto Guerrini. Per il top club sull'A4, vero punto riferimento per chi balla la musica dei più importanti dj al mondo, si tratta di un altro appuntamento imperdibile della stagione autunno - inverno - primavera 2023/4.

"È stato mio padre a farmi conoscere Kraftwerk, Nitzer Ebb, Front 242", racconta Cassie Raptor, parigina, tra le regine della scena industrial techno. La formazione musicale, e quindi il suo stile in console, si nutre di influenze metal e dark techno. Ogni set è un viaggio infuocato e dalle tinte dark. Dj ma anche vj, ha studiato arti applicate e comunicazione visiva. Forme geometriche, disegni, rappresentazioni queer e corpi femminili: per rendersi conto di quanto potente e sconfinata sia la fusione tra immagine e musica basta assistere ad un suo dj set o ad una boiler room in cui è protagonista. Il tutto raccolto, per la gioia dei suoi 73mila fan, sul suo profilo Instagram. Dopo un top club come il Bolgia, il 28 ottobre è al Fuse Bruxelles, in Belgio.



Dietro Gabber Eleganza si cela invece l'ex blogger di Tumblr Alberto Guerrini. Alberto ha portato avanti per anni una ricerca a 360° sulla cultura gabber. Il blog è cresciuto e si è fatto spazio all'interno del programma Babylon di Radio 2. Infine ecco il progetto musicale, punto di riferimento nel ramo techno-hardcore europeo. Anche con super singoli come il recente "Martello Mosh Pit", con Violent Magic Orchestra. Chiudono il cerchio, in Club Room al Bolgia il 21 ottobre, Stephan Krus, icona techno italiana che debuttò nel 2001 grazie a Mauro Picotto e Gianfranco Bortolotti su Underground / Media Records, e WM.

Spinge forte anche il sound della Lab Room, con il party Techno Overdrive e la musica di dj come: Art Of Fighters vs Nightshift, RB/RT vs Thunderkopft, Juri Carera, Federico Amoroso, Rox vs Cristian Dendena, Ovester vs Kymera. Il Bolgia apre alle ore 23.30 e si balla fino alle 6 del mattino.



L'appuntamento di sabato 21 ottobre 2023 al Bolgia con Cassie Raptor e Gabber Eleganza è solo l'ennesimo appuntamento importante nel top club sull'A4. Tra gli altri, sul palco del Bolgia, si sono esibiti di recente top dj come Tita Lau, Luca Agnelli, Chris Liebing, Len Fake e molti altri artisti attivi in tutto il mondo, tra cui Sam Paganini, Indira Paganotto, I HATE MODELS, 999999999, KLANGKUENSTLER, Nastia, Ilario Alicante, Alignment, RBX, Marika Rossail e Charlie Sparks e TRYM.



https://www.bolgia.it/cassieraptor-gabbereleganza/



Bolgia - Bergamo

via Vaccarezza 9, Osio Sopra (Bergamo) A4: Dalmine

info: 338 3624803, dalle 23.30 alle 6 del mattino