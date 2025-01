Recensione dell'Evento "Ape Lyrical Experience": Un'Indimenticabile Serata di Eleganza e Tradizione

Napoli, 6 gennaio 2025 – Nella suggestiva cornice del Gold Tower Lifestyle Hotel, la Terrazza Ramé ha ospitato una serata incantevole in occasione dell'Epifania. L’evento “Ape Lyrical Experience” ha saputo unire arte, eleganza e tradizione in un’atmosfera magica, regalando agli ospiti un’esperienza culturale e musicale senza eguali.

La serata ha preso vita con un emozionante spettacolo lirico che ha visto protagonisti i tenori Luca e Lucio Lupoli, le cui voci straordinarie hanno trasportato il pubblico attraverso un viaggio musicale ricco di emozioni. Accompagnati al pianoforte dalla talentuosa Maestra Natalya Apolenskaja, i due artisti hanno eseguito un repertorio che spaziava da romanze da salotto come Musica Proibita e La Mattinata di Leoncavallo, a brani di operetta di Lehár, passando per opere liriche e classici napoletani come La Danza di Rossini.

Le loro interpretazioni, intense e tecnicamente impeccabili, hanno incantato il pubblico, dimostrando ancora una volta il valore artistico del duo.

Unica nota malinconica della serata è stata l’assenza del soprano Olga De Maio, colonna portante del Trio lirico e rappresentante dell’Associazione Culturale Noi per Napoli, che non ha potuto partecipare per motivi di salute. A lei vanno i migliori auguri di pronta guarigione, con la speranza di rivederla presto sul palco.

A rendere ancora più speciale l’atmosfera, le danze storiche del gruppo “Danzando nel Tempo”, diretto dai Maestri Rosario Forestiere e Ione Spagnuolo.

Le eleganti coreografie hanno riportato gli ospiti indietro nel tempo, offrendo uno spettacolo di rara bellezza e un’immersione nella raffinatezza delle epoche passate.

Il divertimento è proseguito con il tradizionale momento dell’estrazione della Befana, che ha aggiunto un tocco di allegria e convivialità, con premi ricchi e graditi dagli ospiti.



Un'Organizzazione d’Eccellenza

L’evento, curato con grande professionalità dall’Associazione Culturale Noi per Napoli – storica promotrice della cultura e delle tradizioni partenopee – ha beneficiato della collaborazione con lo staff del Gold Tower Lifestyle Hotel, che ha saputo accogliere gli ospiti con eleganza e cortesia.

Un ringraziamento speciale va alla fondatrice dell’associazione, Dott.ssa Emilia Gallo, e a Bruno Bonfiglio, che con dedizione hanno reso possibile questa serata.

Anche l’accoglienza iniziale, accompagnata dal DJ set di Niky Pacelli, ha contribuito a creare un’atmosfera sofisticata e rilassante prima della cena di gala.



Un Epilogo di Buoni Auspici

Con la partecipazione delle telecamere di ItaliaFelix e una platea entusiasta, l’Ape Lyrical Experience ha concluso le festività natalizie in grande stile, lasciando nel cuore dei partecipanti un ricordo prezioso.

Un arrivederci al prossimo anno, con i migliori auguri e la promessa di un evento ancora più straordinario.