Sabato 3 settembre alle ore 17.00 in Piazza dei Santi Apostoli a Roma si terrà la grande manifestazione nazionale del partito VITA con Sara Cunial, fondatori e candidati del Lazio.

Dopo il grandissimo successo della manifestazione del partito VITA a Milano che ha visto la partecipazione di svariate migliaia di partecipanti, prosegue a Roma la campagna elettorale della lista unitaria VITA: sabato 3 settembre 2022 si terrà infatti la manifestazione nazionale del partito presieduto dall’onorevole Sara Cunial.

L’appuntamento è alle ore 17.00 in Piazza dei Santi Apostoli; saranno presenti i fondatori di VITA ed i candidati del Lazio.

Superata la fase di raccolta firme dei cittadini, adesso VITA entra nel vivo della competizione promuovendo anche per tutto il mese di Settembre eventi nazionali e locali nelle varie città italiane, puntando sui comizi nei territori delle regioni in cui la lista si presenta per eleggere il prossimo Parlamento.